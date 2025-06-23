小二甲光電弊案延燒　 蔡育輝、李中岑擬告沈榮津等13人涉圖利

▲台南市議員蔡育輝、李中岑指出，光電案涉及倒填日期、圖利特定業者，且案情直指中央高層，擬依法向行政院副院長沈榮津、台電董事長曾文生等13人提告。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南小二甲光電案再掀波瀾，市議員蔡育輝、李中岑23日指出，光電案涉及倒填日期、圖利特定業者，且案情直指中央高層，擬依刑事訴訟法告發前行政院副院長沈榮津、台電董事長曾文生等13人，涉違反《貪污治罪條例》圖利、偽造文書及使公務員登載不實等罪嫌，呼籲檢調追查背後是否另有更高層級指使。

市議員蔡育輝、李中岑指出，日前台南地院開庭審理力暘光電案，證人證稱能源審查進度曾受行政院高層「祭出獎懲壓力」，迫使市府官員違規放行。小二甲光電案涉及總面積達319公頃、共480件案件，經監察院調查，96.15%土地使用同意書有倒填日期疑慮，卻仍被市府以例外納入審查通過，導致多起案場已取得工作許可甚至與台電併聯施工，恐涉圖利罪嫌。

蔡育輝質疑，農委會早於2020年7月公告禁止2公頃以下農地變更設置光電，但業者為規避規定，疑透過沈榮津協處，由前能源局長游振偉等人違法召開會議，要求出具回溯文件以納入列管，且未依法公告程序。蔡、李更點名多家知名業者與市府局處首長涉案，痛批「市府至今未啟動行政調查，放任偽造文件申請案持續進行」。

除涉案官員與業者告發外，兩人也警告市府應全面盤查小二甲案場是否已繳納「太陽光電模組回收處理基金」。他們強調，光電設施平均壽命約20年，若未建立處理機制，將造成未來農地與魚塭遍佈報廢光電板，衍生生態與污染問題，「滿城光板、無人收拾，恐成台南重大環境災難！」

蔡育輝直言，高雄市長陳其邁早已禁止大樹區設置地面型光電，台南卻有480件小二甲案，「中央不同調，市府無把關，難道是在圖利特定財團？」他並強烈要求市府與經濟部、能源局公開會議紀錄與審查流程，釐清違法決策源頭。

本次擬遭告發人員共13人，涵蓋政界與業界重量級人士，包括前行政院副院長沈榮津、台電董事長曾文生、前能源局長游振偉、林文信、前台南經發局長陳凱凌、現任局處首長林榮川、張婷媛、陳淑美、李芳林，以及多家能源集團董事長古盛輝、湯孟翰、王慜迪、洪煜昌等人。

蔡、李強調，監察院已於今年2月通過對相關市府官員彈劾，台南地檢署亦於今年4月提起公訴，呼籲中央勿再掩蓋真相，應徹查是否有更高層官員涉入決策。「別讓圖利與偽造成為光電政策的代名詞，讓人民對綠能失去信任！」