賴清德、馬紹爾總統淋雨走紅毯　林佳龍：雨水是上天的祝福！

▲總統賴清德3日以軍禮歡迎馬紹爾群島共和國總統海妮（Hilda C. Heine）；不過在此同時，台北下起大雨，賴清德跟海妮只能冒雨走紅毯檢閱三軍樂儀隊，伴隨鳴放21響禮炮，完成軍禮儀節。（圖／總統府提供）



政治中心／台北報導

總統賴清德3日以軍禮歡迎馬紹爾群島共和國總統海妮（Hilda C. Heine）；不過正好在軍禮期間，台北下起大雨，賴清德跟海妮只能冒雨走紅毯檢閱三軍樂儀隊。對此，外交部長林佳龍晚間表示，「雨水是上天的祝福！」他也分享去年12月，賴清德訪問馬國時，專機抵達當地時也是下起一陣大雨，而在馬國傳統文化，雨水代表上天的祝福。

「雨水是上天的祝福！ 歡迎馬紹爾群島總統海妮來台國是訪問！」林佳龍表示，今天在總統府前，陪同賴清德，以隆重的軍禮與最高規格的21響禮炮，誠摯歡迎馬紹爾群島共和國總統海妮（Hilda C. Heine）來台進行國是訪問。

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林佳龍說，台灣正值梅雨季節，軍禮進行時下起大雨，兩位總統依然在雨中完成檢閱儀隊，讓他想起去年12月，賴清德訪問馬國時的情境，在飛機抵達前當地也下起一陣大雨。

林佳龍指出，在馬國傳統文化，雨水代表上天的祝福，雨後彩虹則是「Iakwe」（也是馬國的問候語），賴清德當時也說這是「遇水則發」。林說，「我相信，雙邊互訪時所遇見的迎賓雨水，是上天對兩國邦誼最深的祝福」。

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