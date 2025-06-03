林宏恩接任移民署長　劉世芳期許：守護台灣多元共榮社會

▲內政部長劉世芳3日上午主持移民署長林宏恩布達典禮。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

移民署前署長鍾景琨宣稱因家庭因素在4月16日申請提前退休生效，鍾前署長早在2007年移民署成立就從警職轉入，幾乎公職生涯都在移民署度過，鍾景琨是移民署歷任署長中除了謝立功之外任期最久的署長；3日上午移民署舉行新任署長布達典禮，由內政部長劉世芳主持，新任移民署長由副署長林宏恩升任，劉世芳致詞期許林宏恩帶領移民署工作團隊，發揮國境管理、移民執法及新住民服務等多元面向專業，守護台灣多元共榮的社會。



移民署統計，若以2007年1月2日、內政部入出國及移民署機關成立後計算，林宏恩署長屬第9任機關首長。若以2015年機關正式掛牌為內政部移民署後，林宏恩署長是第6任機關首長。





布達典禮上，包含內政部政務次長馬士元、人事處長陳慧嬪都出席致意。劉世芳指出，移民署從2007年1月成立，林宏恩署長就在移民署任職至今，從歷任北、中、南區事務大隊副大隊長、大隊長，擔任副署長，林實務歷練完整。加上台灣近年面臨各類新型態挑戰，相信林宏恩能在歷任署長所積累良好基礎上，帶領團隊邁向下一里程碑。

林宏恩指出，面對當前國際情勢快速變化，移民署所扮演的角色日益關鍵，將會堅守民主、自由、法治等核心價值，與同仁一起打拼，透過紀律凝聚團隊提升效能、以科技開拓前瞻、以溫暖厚植信任，讓移民署守護人民、國家的安全。

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