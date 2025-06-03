香菜零食炒出8倍天價！多力多滋便利商店賣50元　網購狂飆399元

▲香菜零食炒出8倍天價！多力多滋便利商店賣50元，網購狂飆最高喊到399元 。（圖／翻攝蝦皮官網）

記者王威智／綜合報導

你以為香菜只是火鍋的配角？現在卻成為搶手零食的主角，甚至帶動一波「炒價潮」！近日在社群掀起討論的「香菜多力多滋」玉米片，因風味特殊、數量有限，不僅在便利商店出現搶購潮，更在網購平台上被炒出高價。

有蝦皮賣家標示單包「原價999元、加購價99元」的驚人售價，便利商店的小包裝原價約50元，也遭轉售至200元至399元，等同暴漲近8倍，讓不少消費者直呼「太扯了」。

▲便利商店的小包裝原價約50元，也遭轉售至200元至399元，等同暴漲近8倍。（圖／翻攝蝦皮官網）

這款「香菜多力多滋」包裝為墨綠色設計，玉米片表面帶有炙烤痕跡，口味偏甜帶辣，香菜風味濃而不膩。產品主打「香菜控也愛，香菜黑粉也能接受」，吸引不少民眾搶購嘗鮮。多位網友表示，即使平常不吃香菜，也因為話題性與限量感而想試試看，但走訪多間超商仍撲空。

目前，全家便利商店自5月底起限量販售香菜多力多滋；7-ELEVEN也曾推出同款商品並在短時間內售罄。記者跑了很多家超商詢問店員，表示：「之前有進，賣完之後就叫不到貨了。」供不應求，難怪在網路上掀起「炒價潮」。

香菜零食的熱賣，再次反映出獵奇風味與限量行銷結合所帶來的強大話題效應。