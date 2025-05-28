【廣編】別急著插吸管！左岸咖啡館「巴黎流動杯」浪漫的巴黎縮影轉動即現

▲左岸咖啡館推出期間限定包裝「巴黎流動杯」，將最經典的巴黎印象都收進每一杯咖啡。

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提到巴黎，你腦海中浮現的是什麼景象呢？是坐落在古典街道上的優雅建築？還是戀人牽著手，漫步走向遠方雄偉的凱旋門？巴黎的美不只是靜態的建築，連走動的人群、演奏樂器的小提琴手等都成就了這份美麗，交織出世人對巴黎的浪漫想像，正如作家海明威所說：「巴黎是一席流動的饗宴」，巴黎的美從來都不是停格的畫面，而是不斷變化的藝術展演，左岸咖啡館以此為靈感，推出期間限定包裝「巴黎流動杯」，將最經典的巴黎印象都收進每一杯咖啡裡，透過視覺暫留的設計理念，輕輕轉動杯蓋，靜止的影像就會「流動」起來，讓巴黎彷彿躍然指間，帶你一秒穿越到浪漫街頭！

五個經典巴黎印象，帶你走進巴黎街頭

左岸咖啡館挑選出五個巴黎街頭經典象徵，分別是巴黎鐵塔、街頭畫家、小提琴手、戀人漫步和窗邊小貓，與五款飲品口味結合，讓你一邊喝著咖啡，一邊感受最經典的巴黎！

無加糖拿鐵：耀眼奪目的巴黎鐵塔

拿鐵咖啡：掌握最美風景的街頭畫家

曼特寧咖啡：製造浪漫氛圍必備的小提琴手

昂列奶茶：愛情電影般的戀人漫步

昂列咖啡：驚喜偶遇的窗邊小貓

新上市厚乳拿鐵，陪你感受療癒時光與法式生活的浪漫

最新上市的厚乳拿鐵換上全新包裝，這次搭配上小貓圖案！溫暖而濃郁的口感，融入更多的奶香，帶來滿滿療癒，如同貓咪一般的柔和溫暖，是最適合陪你感受生活裡細膩時刻的暖心飲品。

緩緩啜飲「左岸咖啡館」，一杯咖啡帶給你的不只是味覺上的滿足，更是對於在巴黎街頭的想像，左岸咖啡館邀請你享受一杯咖啡的同時，感受法式浪漫的悠閒時光。