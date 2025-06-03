三峽肇事翁靈堂輓詞竟寫「永遠勝利」　居民痛批毫無歉意

圖文／鏡週刊

新北市三峽區上月19日發生一起重大車禍，78歲余姓老翁駕駛小客車於北大國小前失控暴衝，釀成3死12傷悲劇。死者包含1名女騎士及2名三峽國中女學生，事件震驚社會。肇事老翁事後因腸道破裂緊急送醫，歷經2次手術後仍於5月31日上午不治身亡。

不過，老翁過世後設置的靈堂近日曝光，引發當地居民不滿。《聯合新聞網》報導，現場擺放多個親屬致贈的花籃與輓聯，其中兄弟妹輓詞為「德望永昭」，2名兒子則分別送上「德業長昭」與「永遠勝利」。輓詞內容多所讚揚老翁一生德行與成就，卻與其肇事造成重大傷亡的背景形成強烈對比，居民痛批家屬「毫無歉意」。

▲ 肇事老翁事後因腸道破裂緊急送醫，歷經2次手術後仍於5月31日上午不治身亡。（翻攝畫面）

北大特區多位民眾直言，車禍已造成多個家庭難以撫平的傷痛，然而余家人至今未公開出面道歉，甚至在媒體追問下保持沉默，令社會觀感極差。有居民更指出，家屬早就知道老翁開車狀況不佳，卻未阻止，如今還高掛如此歌功頌德的輓詞，讓人「看了只覺諷刺、心痛」。

其中，「永遠勝利」一詞尤其引發爭議，被質疑不僅與事件無關，更有淡化責任、毫無悔意之嫌。有受訪者表示，如此言詞形同對受害者的二次傷害，不僅欠缺同理，也無視社會大眾對事故的憤怒與悲傷。



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