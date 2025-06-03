苗栗為公路新增偏心左轉道惹民怨　鍾東錦認有疏失：收回51張罰單

▲苗栗市為公路新增偏心左轉車道，結果配套措施未完善惹廣大民怨，縣長鍾東錦今宣佈收回51件罰單，由縣府或廠商承擔。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣政府5月中旬起新增苗栗市為公路7處偏心左轉車道，新交通措施引發民怨、用路人無所適從，甚至有多人接到交通違規檢舉罰單。縣長鍾東錦今（3日）在縣議會定期大會承認，廠商、縣府或有過失，警方目前接獲的51件檢舉案罰單，將收回由廠商或縣府「承擔」，減少民怨，2周內盡速加速號誌和告示牌，改善後1個適應期、除重大違規外，警方勸導為主、不開單。

縣政府指出，為公路過去雙線道，左轉車會擋住直行車造成路口回堵，經統計左轉車流量不到直行車流量的1成5，常有左轉車輛遭後方直行車輛追撞，因此沒有配置左轉專用燈號；但政府為改善福星街至國華路間1公里流量，今年5月18日新增7處偏心左轉車道、人行道等配置。

不少用路人覺得多了左轉車道，常不小心在內線直行，一過了路口誤入對向左轉車道，當下突變逆向行駛，嚇壞自己和對向用路人，而且沒有左轉箭頭綠燈，行車空間變窄，機車幾乎無處可停，讓人很難適應。尤其，路口新標線完工後，警方迄今已接獲51件違規檢舉案，引發廣大民怨，縣府交通工務處今天安排會勘，縣議員、市民代表、里長都到場反映民怨。

縣議會今天舉行定期大會的提案討論議程，縣議員許櫻萍針對為公路爭議案詢問縣府如何改善？縣長鍾東錦回應，廠商應配合進度逐段配置號誌、標線，但工程卻是整段完成後，再來標誌標線，交工處也要負起督導之責，如今致鄉親不清楚，苗縣警局目前有50多張交通違規罰單，他認為施工單位有過失，那要縣府、還是施工單位承擔，請議員通知里長協助將罰單繳回縣府，縣府再想辦法處理，減少民怨。

警方說，自5月中旬迄今，共收到為公路51件交通違規案，21件審核違規事實明確已寄發罰單，其餘審核當中，未來依法處理。