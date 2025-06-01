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騎烏賊車遭騎士攔下碎念　苗栗翁暴怒砍人！棄車躲回家被逮

▲▼ 苗栗124縣道昨日上午發生行車糾紛砍殺事件 。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗124縣道昨日一72歲老翁，因不滿男子告誡其車輛所排放的廢氣問題，竟持刀攻擊對方 。（圖／記者楊永盛翻攝）

記者楊永盛、潘鳳威／苗栗報導

苗栗124縣道昨天(5月31日)上午發生一起行車糾紛濺血案，一名72歲游姓老翁，因不滿59歲楊姓男子告誡其車輛所排放的廢氣問題，竟暴怒持刀攻擊對方，造成楊男頸部與手部3處刀傷，血流不止。警方接獲報案後迅速趕抵現場，將楊男送醫至治療，並於當日下午3時許將游男逮捕到案，依殺人未遂罪嫌移送法辦。

苗栗縣警局大湖分局昨日上午 9時許接獲民眾報案，指稱於124 縣道47公里處發生持刀砍人案件。警方獲報後火速前往，惟行兇嫌犯已逃逸無蹤，現場只見身體多處流血的楊姓男子，立即將他送往大千醫院急救，幸經治療後已無大礙。

▲▼ 苗栗124縣道昨日上午發生行車糾紛砍殺事件 。（圖／記者楊永盛翻攝）

據了解，59歲楊姓男子昨日上午9時許沿獅潭仙山往南庄的方向行駛，途中遇同方向行駛的72歲游姓男子，楊男因受不了游男騎乘老舊機車所排放出的廢氣，遂超車將其攔下並告誡：「你不要再騎這種車了。」

游男聽聞後勃然大怒隨即回懟，雙方發生激烈口角，沒想到下一秒，游男竟拿出車上的小刀，朝楊男的脖子、手部各砍了2刀與1刀，當場造成楊男鮮血直流，游男逞兇後躍上機車逃逸，一路往北至苗栗縣與新竹縣交界處，將車輛棄置路邊後，再搭車返回頭份住處。

警方成立專案小組循線追查，於當日下午3時30分許，前往苗栗縣頭份市將游男拘提到案，同時查扣作案衣著等證物。訊後依殺人未遂罪將游男移送偵辦。

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