苗栗124縣道濺血！行車糾紛引口角　火爆翁竟追砍被害人3刀

▲苗栗124縣道昨日上午發生行車糾紛砍殺案件 。（圖／記者楊永盛翻攝）

記者楊永盛、潘鳳威／苗栗報導

苗栗124縣道47公里處，昨天(5月31日)上午發生一起因行車糾紛進而持刀攻擊的案件，造成被害人頭部、頸部、手部受有刀傷，所幸送醫後無生命危險。事發後，警方也於當日下午逮捕行兇的游姓嫌犯，全案依殺人未遂罪偵辦。

苗栗縣警局大湖分局昨日上午 9時許接獲民眾報案指稱，124 縣道47公里處發生行車糾紛，並看見一名身著黑衣的男子持刀追砍另一名男子。警方獲報後火速前往，惟行兇嫌犯已逃逸無蹤，現場只見身體多處流血的被害人，立即將他送往大千醫院急救。

事後警方成立專案小組，經追查調閱監視器後，得知行兇嫌犯為72歲的游姓男子，並於當日下午3時30分許，前往苗栗縣頭份市將其拘提到案，同時查扣作案衣著等證物。

據了解，雙方因行車糾紛而引發口角爭執，游嫌一時氣憤持刀對被害人猛砍，導致被害人身中3刀，左頸、左臉、左手臂均有明顯刀傷，所幸送醫急救後已無大礙。游嫌於事發後騎乘機車一路往北至苗栗縣與新竹縣交界處，將車輛棄置路邊後，才搭車返回頭份住處。警方訊後依殺人未遂罪將游嫌移送偵辦。

大湖警察分局長黃文智呼籲用民眾，暴力不能解決問題，若民眾遭遇糾紛應保持理性，冷靜應對，尋求正當管道解決問題，勿逞一時之快而做出違法行為，還民眾一個安全和諧的社會。