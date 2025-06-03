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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

嘆黨中央失聯、只派志工幫8天　賴苡任：黨部承諾的連署額都沒給

▲國民黨罷免吳思瑤總部，朱立倫、黃呂錦茹出席。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲朱立倫先前出席國民黨罷免吳思瑤總部，替張克晉（朱右）、賴苡任（朱左）加油。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨立委吳思瑤罷免案開跑至今爭議頻傳，從幽靈連署到領銜人張克晉退出，至今二階連署剩下五天截止，罷團「地動刪瑤」表示目標還差約5000份。召集人賴苡任今（3日）接受專訪時表示，自從北市黨部主委黃呂錦茹被押後，市黨部沒有任何量能，原本承諾說好的連署也給不出來，中央黨部也只有派幾位志工幫忙8天，中間很長一段時間還是失聯。

外界關注罷瑤進度，賴苡任坦言，先前有跟黃呂錦茹有談到各自的連署書分配額，自己的一萬份已經達到了，街頭連署是空戰，而台北市議員也用各自的力量去幫忙，每一位都很辛苦，新黨台北市議員侯漢廷也自掏腰包派報、上政論節目宣傳，因此不要去糾結給多少連署書，而是都各自幫忙，藍議員陳重文也有他自己的問題要面對，所以不用去苛責任何人。

賴苡任表示，四月時的造冊都是黃呂錦茹負責，統籌台北的資源都是靠黃呂才能做到，那時候還沒有罷免總部，完全只能依附市黨部，讓市黨部有更多機會去連署造冊，但等黃呂主委跟幾位重要幹部被押後，市黨部沒有任何量能了，原本承諾說好的連署也沒了。

賴苡任說，有多次跟中央黨部提出建議跟看法，希望可以把原本市黨部承諾的連署書幫忙交出來，而黨中央的幫忙方式是派志工來連署站，為期大概8天左右，但也就這樣了。

至於一旦罷免吳思瑤失敗，可能被藍營當戰犯？賴苡任說，這些放話就是熟悉的國民黨，一切盡在不言中，作為罷瑤召集人會扛起一切責任，根本從未跟黨中央回報過任何數字，自從黃呂被抓，所有罷免量能都只剩罷免總部，4月14號之後沒有跟中央黨部聯絡，直到有一天藍委陳玉珍到總部找他，焦急想知道第一線發生何事，她才跟黨中央聯繫希望能幫忙，這已經到了鮭魚回郵計畫尾聲了，「因為司法的關係黨中央跟我們失聯，也合理啦！」

賴苡任強調，沒有審查能力，「我們一階都是在街頭連署，造冊是交由市黨部，反正如果有違法，就交給檢調去調查，不需要急在這時政治操作。」

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