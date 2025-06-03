台中人「免費遊泰」整團賣掉！3婦各付30萬逃生　5人生死不明

▲柬埔寨遣送70多名涉嫌從事網路詐騙的罪犯。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

台中8位民眾因輕信「免費招待遊泰之旅」，結果被賣去緬甸當豬仔。8人中有3人是婦人，每位以30萬贖金成功返台，其餘5人因是年輕人，被詐團強迫從事誘拐詐騙工作。目前生死未卜。返臺的婦人透露，回想起來，其實早在台灣機場，對方的一個行為就表示「他們已經被賣掉了」。

根據《自由時報》報導，目前已經有3人付了贖金返台，他們透露當時8人被送至緬甸後，詐騙集團分工嚴密，由中國籍人員負責看守，並以暴力威脅控制行動。其中1人回憶道，若有人講台語或流露不滿情緒，就會遭受巴頭、恐嚇。

詐騙集團隨後開始「篩選」，將5名年輕人進行面試後轉賣至詐騙園區，而3名婦人則直接被勒索贖金，並透露「一個人的成本是30萬台幣」。期間，婦人們忙於聯繫台灣家屬籌錢，卻目睹5名團員迅速被送走，儘管有人試圖籌款也未能阻止這一命運。

▲航警局人員在桃園機場進行防詐騙宣導。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

被轉賣至詐騙園區的5名年輕人，主要負責以假虛擬幣投資話術騙取外國人金錢，甚至需要進行視訊角色扮演。所有手機均被集中保管，以防定位洩密。有一名男子曾偷偷用詐團提供的手機與女友通話，結果被發現後遭到毒打，並被囚禁於小黑屋內。截至目前，這5人仍音訊全無，生死未卜。

返國的婦人表示：「其實在桃園機場用Telegram拍照上傳時，你就已經被賣掉了。」她呼籲國人提高警惕，提醒大家「只要還沒登機就還有機會逃跑」，不要輕信看似誘人的高薪工作，否則後果可能不堪設想。