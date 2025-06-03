空姐警告「不要和別人換座位」！　曝2大恐怖後果

▲美國一名空服員警告，在飛機上最好不要隨便答應別人的換座位請求。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

搭飛機時有時會遇到其他乘客請求交換座位，而大部分的人都願意提供協助，慷慨答應，但航空業內人士卻警告，這麼做其實可能帶來一連串意想不到的麻煩。美國一名空服員就在TikTok警告，乘客最好不要亂換位子，並說明意想不到的原因。

根據《紐約郵報》報導，美國康乃狄克州一名空服員莉安娜（Leanna Coy）以「為什麼你不該在飛機上換座位」為標題，在TikTok上傳了一則影片，至今已獲得1.9萬人觀看。

莉安娜表示，她最近搭乘聯合航空飛往約旦的班機時，一名女子請求與她交換同樣是走道位的座位，儘管她平常堅持不換位子，這次還是心軟答應，事後卻感到後悔。

因為她突然發現，「如果那名女性乘客在飛機上做出任何異常行為，像是跑去廁所抽煙，可能都會算在我頭上，因為登機記錄上會是我的名字。」因此導致她從起飛後就一路焦慮不已。

不僅如此，因為聯合航空採用App綁定信用卡的免接觸支付方式，乘客可以靠座位號碼購買零食或汽水。莉安娜說，她當時立刻問空服員，「我剛換了座位，那是不是代表對方可以用我的卡消費？」而空服員也告訴她，「基本上來說，是這樣沒錯」，讓她頓時傻眼。

她坦言，自己並不是覺得跟她換位子的乘客有意詐騙，但這種細節很多人根本不會注意到。她呼籲粉絲，「你有權保留自己的座位，就算不願意換位也是理所當然的。」