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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

扯！吳思瑤罷免提議連署出大包　「被罷免人」竟不是吳思瑤

▲▼吳思瑤 聯訪 立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

大罷免進入二階段連署尾聲，但國民黨仍在力拼罷免綠委成案，避免落入31比0的窘境。但政治工作者周軒今在臉書爆料，罷免吳思瑤的第一階提議書，有百份所載的「被罷免人」並非吳思瑤。對此，中選會也證實確實有收到北市選委會來文告知此事，但錯載對象為何人並未另作說明。

政治工作者周軒今在臉書爆料，該資料為台北市立委所有罷免案，第一階段提議連署書的清點資料，當中驚見一句驚人訊息，「罷免吳思瑤的第一階段連署書，居然有142件連署書所載的『被罷免人』，被台北市選委會抓到，不是『吳思瑤』」。

周軒直言，這太誇張了，國民黨這些人要罷免吳思瑤，居然連署書上面寫的不是「罷免吳思瑤」？濫竽充數，造假舞弊到這種程度？抄連署書都抄錯嗎？蔣萬安、朱立倫跟黃呂錦茹，你們知道這些事嗎？黃國昌相挺這樣的罷免團體嗎？賴苡任說明天要上法院了，是不是要跟法官一起好好說一下，這是怎麼回事啊？

對此，中選會今證實，今年2月26日北市選委會來文，內容提及北市第一選區罷免案提議人名冊中有142件（人）所載被罷免人姓名不合，北市選委會爰不列入收件數。中選會強調，無論是中選會、北市選委會均依法辦理選務。

至於所載被罷免人姓名不合，其錯載對象究為何人？中選會說，因北市選委會來文並未另予敘明，此狀況應由北市選委會對外說明，中選會無其他評論或回應。

▲▼中選會證實，北市選委會來文指吳思瑤罷免案連署書中，有142件所載的「被罷免人」非吳思瑤。（圖／中選會提供）

▲中選會證實，北市選委會來文指吳思瑤罷免案連署書中，有142件所載的「被罷免人」非吳思瑤。（圖／中選會提供）

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