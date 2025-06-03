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「不只送餐，更將照顧送入偏鄉部落」天主教中華聖母基金會暖暖老人食堂　為偏鄉長者搭起照顧網

▲▼天主教中華聖母基金會,暖暖老人食堂,長輩,餐食。（圖／基金金提供）

▲阿里山暖暖老人食堂廚師烹煮部落長輩餐食。

 圖、文／天主教中華聖母基金會提供

在嘉義的偏鄉，對許多年邁長輩來說，吃飯不是「吃什麼」，而是「能不能吃上一餐熱騰騰的飯菜」。天主教中華聖母基金會調查發現，在暖暖老人食堂所服務的長輩中，近53%為老老照顧、獨居者，另有超過四分之一即便與子女同住，但子女早出晚歸，白天無人照料三餐。更令人憂心，許多人不僅無法照料三餐，連家中燈泡壞了、屋頂破洞、有就醫、用藥問題，無人協助的生活逐漸失序，陷入困境。基金會的暖暖老人食堂（鹿草、民雄、六腳、中埔、阿里山）不僅提供營養熱食，更藉由專業社工的訪視，走進長輩的家中，主動發現問題、連結外部資源，完整照顧長輩生活，守住長輩的生活尊嚴與安全。

「暖暖老人食堂不只是提供熱騰騰的飯菜，更走進長輩生活！」天主教中華聖母基金會執行長黎世宏提到，基金會食堂服務最大價值特色是由許多專業人力一起撐起長輩的照顧。餐點由廚師、營養師規劃，社工協助連結長照資源、補給生活物資、房屋修繕等，建構長輩完整的照顧網絡。其中，阿里山暖暖老人食堂為接送居住偏遠的部落長輩到食堂用餐，過去特別募集一台交通接送車，讓餐食服務能深入部落。

▲▼天主教中華聖母基金會,暖暖老人食堂,長輩,餐食。（圖／基金金提供）

▲使用基金會特製環保餐盒，盛裝熱騰騰的四菜一湯一飯菜。

阿里山暖暖老人食堂服務的長輩們，在山區資源取得比平地偏鄉更不易，不只是三餐問題，還有許多潛藏在生活中的難題，需要透過社工深入家中才能真正發現。「阿梅bai（bai為鄒語，意為女性長輩），家裡太暗了，很怕你在家走路會跌倒。」社工高羿靜家訪時，發現長輩居住的環境危險重重，老屋是鐵皮搭建，家中只有幾盞老舊燈泡，室內昏暗，有時走路需摸索，bai已年逾八十，行動緩慢，不小心可能絆倒，後果難以想像。

阿梅bai是阿里山達邦暖暖老人食堂長輩中，家住最遠的一位，來往達邦村中心開車至少需要30分鐘以上，女兒早出晚歸工作，白天時bai和孫女作伴在家。食堂有專車接送長輩到食堂用餐，解決長輩自備餐點的難題，但家中需要修繕的問題，卻難克服，很多水電師傅聽到是阿里山達邦村，便婉拒前往，不是不願意，而是長途跋涉、材料難運，往往是賠本的生意，「真的找不到師傅，我們也沒辦法」bai女兒面露無奈。

「bai，我終於找到願意來家裡幫忙修繕的水電師傅了！」社工好不容易找到熟識的水電師傅願意協助，在家中安裝燈管、扶手，讓她可以在家裡更安心走動。燈亮起的瞬間，昏暗多年的老家終於透進光亮，bai感動落淚：「我沒想過家裡會變得這麼亮……」

▲▼天主教中華聖母基金會,暖暖老人食堂,長輩,餐食。（圖／基金金提供）

▲水電師傅至達邦部落阿梅bai家裝設燈管。

▲▼天主教中華聖母基金會,暖暖老人食堂,長輩,餐食。（圖／基金金提供）

▲暖暖老人食堂社工帶著阿梅bai看家中安裝完成的燈管照明和扶手。

「食堂就是村裡的照顧基地，讓社工與照顧資源走得進去、也讓長輩願意走得出來。」基金會執行長黎世宏分享，「我們的食堂不只是提供熱騰騰的飯菜，填飽肚子，更走進長輩的世界，照顧他們的人生。」暖暖老人食堂的服務就像一顆種子，讓照顧的力量在地生根發芽，持續守護在地的長輩。基金會5間老人食堂每天服務超過500位長輩，每年供應超過8萬份餐點。食堂持續提供服務超過10年，整年近1200萬的服務經費全依賴大眾的愛心捐款，無政府補助，籲大眾一起支持，讓這份愛「不炊息！」

【瞭解更多關於暖暖老人食堂服務故事】https://www.solc.org.tw/warmcanteen
支持【暖暖老人食堂餐食計畫】點亮偏鄉長輩的餐桌https://lihi.cc/inNJD
郵政劃撥：31561904
戶名：天主教中華聖母社基金會
捐款專線：(05)277-8388分機3322、3502

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