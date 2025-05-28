台電高雄區處端午送暖250長輩　91歲嬤學畫繪出最美龍舟

▲台電高雄區處端午送暖250長輩。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

趕在端午連假前夕，台電高雄區處處長黃志榮28日上午率隊前往老人福利關懷協會捐款送暖，活動現場共邀集250位長輩走出家中來到位於左營的活動中心一起畫畫，其中更有一位高齡91歲的陳姓阿嬤一同參與，現場同時也有區處的節能服務課同仁向在場的長輩們進行居家用電安全宣導。

▲▼台電高雄區處端午送暖250長輩。（圖／記者賴文萱翻攝）

台電高雄區處長黃志榮表示，致力守護獨居拾荒清寒長輩的老人福利關懷協會今年成立即將邁入第22年，很感謝能有這樣的機會和老人福利關懷協會合作，在端午佳節前夕，送給阿公阿嬤們暖暖的餐點、暖暖的慰問和祝福。

更重要的是，透過用電安全知識的分享，以及有趣的有獎徵答互動，讓大家更注意家裡電器使用的安全，減少火災發生的危險。

▲台電高雄區處端午送暖，91歲嬤學畫繪出最美龍舟。（圖／記者賴文萱翻攝）

活動現場250位長輩，平均年齡大約73歲，每一位長輩都活力滿滿，並在海青工商廣告設計科師生的協助下，大家紛紛拿起水彩筆沾上壓克力顏料在木刻板認真畫下自己心目中最繽紛的龍舟。

其中，一名91歲陳姓阿嬤，小時候忙著做生意養家，不識字也不會拿筆，直到近三年接觸老協，在志工陪同下，開始拿筆練字、學畫畫。今天的畫龍舟活動，彷彿是她的學習驗收日！

老協今年共計準備近400份粽子、艾草皂及生活物資，在本周起即陸續送達協會長期關懷的阿公阿嬤家中，讓大家趕在端午前夕就能感受濃濃端午氛圍。

▲台電高雄區處端午送暖250長輩。（圖／記者賴文萱翻攝）

老人福利關懷協會成立至今，服務獨居、拾荒等清寒貧困長者已近6萬5千人次，而成立邁入第4年的協會高雄辦公室，也加緊腳步將各地區不管是社會局、鄰里長通報等提供的清寒長輩列入關懷名單，持續針對大家急難、醫療支持、危險老舊房屋免費修繕、整理居家環境、添購設備等協助及服務。

目前協會持續進行清寒長輩救助計畫，預計籌募1200萬元，也希望有更多愛心民眾踴躍支持。