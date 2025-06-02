印度跆拳道女國手遭4男「輪流性侵」　被拍不雅片威脅恐嚇

▲女國手吃下對方給的甜點之後，遭到4名男子輪流性侵。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

印度北方邦一名30歲跆拳道女國手控訴，她今年1月前往宗教場所吃下對方給的甜點失去意識，隨後遭到包含宗教人員等4名男子輪流性侵，期間被拍下不雅影片。時隔4個月，她終於提出指控，當地警方已展開調查。

印度時報、今日印度等媒體報導，這名受害女子每周都會在路邊擺攤販售二手衣物，今年1月她遇到一名年長男性，宣稱要以4000印度盧比（約新台幣1400元）幫她開店，還掛保證會帶她認識多名有影響力的人，協助找到開店的地點。

到了1月28日，她赴約前往警察局旁邊的宗教場所，但卻在吃下對方提供的甜點laddoo 之後失去意識，遭到一名老人、宗教場所的高階宗教人員以及另外2人輪流性侵，還被拍下不雅影片。

時隔4個月，受害女子選擇報警，向警方提交在網路瘋傳的影片，據信影片內容是一名男子在宗教場所對她伸出狼爪。她還透露，對方不但威脅要把影片散播至網路上，還對她進行恐嚇。至於為何要等4個月才報警，她指出，是害怕遭到報復。

當地警方證實已經接獲這起投訴案件，正在進行調查。針對指控，宗教場所人員聲稱，事發當時正在參加大壺節，並提供照片與影片作為不在場證明。

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