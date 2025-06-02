明天滯留鋒影響全台變天　西半部連3天防局部大雨

▲明、後天滯留鋒影響，全台都有陣雨或雷雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者周湘芸／台北報導

未來一周中南部地區持續有降雨，明、後天滯留鋒影響，各地略微降溫，全台都有陣雨或雷雨，尤其北部雷雨明顯，西半部也有大雨。周四鋒面南移到巴士海峽，西半部仍有局部雨勢，午後各地要留意較大雷雨。

中央氣象署預報員劉沛滕表示，今天晚間至明天清晨西南風為中南部帶來雨勢。明天清晨滯留鋒面影響，金馬地區先出現降雨，白天全台都有陣雨或雷雨，尤其北部雷雨明顯，西半部也有大雨，預計影響到周三。周三鋒面在南部地區，北部雷雨趨緩，但還是有部分雨勢。

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▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

他指出，周四鋒面南移到巴士海峽，降雨範圍減少，西半部仍有局部降雨，午後也有較大雷雨。周五南部及東南部有雨，午後各地也都有雷陣雨機會。

溫度方面，劉沛滕指出，明天到周四鋒面影響，溫度略微下降。周三鋒面在台灣南部，北邊涼空氣下來，北部溫度較低，僅22至25度，中南部約30度，周二、周四白天高溫仍有28至30度，中南部約32度。週五偏南風較悶熱，各地高溫可再回到31至34度。

另外，他表示，明天清晨及夜晚金門及馬祖有霧或低雲機率，但若鋒面帶來明顯降雨，霧的形成機率就會降低。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）