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明天滯留鋒影響全台變天　西半部連3天防局部大雨

▲▼康芮颱風暴風圈籠罩台灣,今日全台皆放颱風假，北市街頭午後風雨漸強。天氣,行人,路人,雷雨,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,西南氣流,颱風外圍環流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲明、後天滯留鋒影響，全台都有陣雨或雷雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者周湘芸／台北報導

未來一周中南部地區持續有降雨，明、後天滯留鋒影響，各地略微降溫，全台都有陣雨或雷雨，尤其北部雷雨明顯，西半部也有大雨。周四鋒面南移到巴士海峽，西半部仍有局部雨勢，午後各地要留意較大雷雨。

中央氣象署預報員劉沛滕表示，今天晚間至明天清晨西南風為中南部帶來雨勢。明天清晨滯留鋒面影響，金馬地區先出現降雨，白天全台都有陣雨或雷雨，尤其北部雷雨明顯，西半部也有大雨，預計影響到周三。周三鋒面在南部地區，北部雷雨趨緩，但還是有部分雨勢。

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▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

他指出，周四鋒面南移到巴士海峽，降雨範圍減少，西半部仍有局部降雨，午後也有較大雷雨。周五南部及東南部有雨，午後各地也都有雷陣雨機會。

溫度方面，劉沛滕指出，明天到周四鋒面影響，溫度略微下降。周三鋒面在台灣南部，北邊涼空氣下來，北部溫度較低，僅22至25度，中南部約30度，周二、周四白天高溫仍有28至30度，中南部約32度。週五偏南風較悶熱，各地高溫可再回到31至34度。

另外，他表示，明天清晨及夜晚金門及馬祖有霧或低雲機率，但若鋒面帶來明顯降雨，霧的形成機率就會降低。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

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