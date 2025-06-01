明3地飆36度高溫　周二滯留鋒籠罩全台防劇烈降雨

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

未來一周降雨集中在中南部地區，周二、周三滯留鋒影響，全台都要留意短延時強降雨等劇烈天氣，尤其西半部地區有大雨機率。另外，明天西南風影響，東南部有焚風發生機率，大台北盆地及花東縱谷沉降作用影響，均有36度高溫。

中央氣象署預報員陳姵安表示，明天持續受西南風影響，中部及南部都有局部短暫陣雨或雷雨，南部地區及中部山區更有局部大雨，其他地區多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

她指出，周二、周三滯留鋒影響，各地都要留意短延時強降雨。周二西半部為短暫陣雨或雷雨，東半部逐漸有局部短暫陣雨或雷雨，大雨主要在西半部及午後其他山區，周三鋒面移到南台灣，中南部及東部有陣雨或雷雨，北部、東北部以短暫陣雨為主，整天西半部都有局部大雨機率。

陳姵安表示，周四鋒面南移到巴士海峽，中南部有陣雨或雷雨，其他地區轉為局部短暫陣雨。周五至周日鋒面遠離，水氣仍多，南部及東半部有局部短暫陣雨，其他地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，陳姵安指出，明、後天西南風影響，東南部有焚風發生，明天大台北盆地及花東縱谷沉降作用影響，均有36度高溫，另外，明天中南部水氣多，但西南風偏暖，高溫仍有32至35度，周二降雨明顯，溫度則略降為31至33度。

她表示，周三東北風影響，加上降雨明顯，北部及東北部降溫為22至24度，中部及東部26至29度，南部31度。周三、周四清晨北部低溫僅21至22度。周五至周日以多雲天氣為主，高溫回升不明顯，約29至33度。

另外，她也說，明天至周二清晨，金門及馬祖地區有局部霧或低雲，提醒民眾留意。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）