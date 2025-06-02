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今2地高溫飆36度　明起滯留鋒報到「雨下到周末」

記者周湘芸／台北報導

今天受西南風影響，中南部地區雨勢明顯，雙北盆地、花東縱谷高溫飆36度，各地炎熱。今晚起滯留鋒面逐漸影響，明、後天各地降雨明顯，西半部及午後各地山區都有局部大雨。周四鋒面南移，各地水氣仍多，預計到周日全台都還有零星雨勢。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

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中央氣象署預報員林秉煜指出，今天受西南風影響，中南部地區有局部降雨，南部地區已發布大雨特報，有短延時強降雨機率；另外，受西南風影響，今天雙北盆地、花東縱谷有36度高溫，其他地區也有32至35度，提醒民眾外出多補充水分。

他表示，今天深夜鋒面逐漸南下影響台灣，馬祖今晚到明晨就會轉為局部較大雨勢，明、後天鋒面影響，各地容易降雨，西半部有局部大雨或短延時強降雨，午後各地山區也有局部大雨。周四鋒面南移至巴士海峽，大雨減少，西半部仍要留意零星降雨。周五鋒面遠離，環境轉為東風，水氣仍多，東半部及南部有局部大雨，其他地區以午後雷陣雨為主。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

未來一周降雨趨勢，林秉煜表示，今天西南風影響，南部降雨明顯，午後山區要留意局部大雨，晚間西南風持續影響，南部沿海及山區雨勢仍大。明天白天鋒面南下到台灣北部，西半部降雨明顯，午後各地山區有局部大雨，周三滯留鋒影響，西半部雨勢較大。

他指出，周四鋒面南移至巴士海峽，但東風影響，各地仍有降雨，東半部機率高。周五至周日西半部仍有零星大雨，東半部及南部也有零星雨，中部以北則以午後雷陣雨為主。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，林秉煜表示，今天受西南風影響，北部及花東高溫達36度。明天鋒面影響，北部降溫至30度，周三中部以北、宜花地區降溫更明顯。周四及周五隨著水氣減少，各地可再回到30度高溫。

他也說，今天西南風影響，東南部海面風浪較大，台灣附近浪高都有達2米，東南部、綠島及蘭嶼更有3米以上，提醒民眾從事海邊活動留意。另外，明天前金門及馬祖有局部霧或低雲，恐影響能見度。

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