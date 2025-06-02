高雄熱爆！毛囊炎患者激增2成　醫：抹髮蠟、戴安全帽易中鏢

▲天氣熱爆了！皮膚科醫師觀察，頭皮毛囊炎患者激增2成。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

高雄一名32歲外送員高先生，工作需長時間配戴全罩式安全帽，近日因頭皮痘痘發癢、痘痘如雨後春筍般狂冒，焦慮地向皮膚科求診。醫師觀察，近期因長時間配戴安全帽引發的皮膚疾病患者明顯增加，其中頭皮毛囊炎患者更高達2成，若是習慣噴髮膠、抹髮蠟又長時間戴安全帽，罹患毛囊炎機率更高，尤其營建工人、外送員、業務員要多注意。

收治病例的阮綜合醫院皮膚科醫師劉昭宏指出，毛囊炎是體表毛囊感染細菌引起的化膿性炎症，身體任何有毛孔的部位都可能發生，最常見頭皮、前胸、後背、臀部、大腿、上臂等處，會呈現一顆顆紅色丘疹或膿皰，造成痛、癢症狀，未妥善治療則會擴散。

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▲常擦髮膠、髮蠟，加上戴著安全帽，頭皮罹患毛囊炎機率更高。（示意圖／記者林敬旻攝）



不過不同部位的毛囊炎也有著不同的感染因素。劉昭宏表示，若體質容易流汗又常穿著過緊和不吸汗的衣褲，就容易使胸背、腋下或臀部的皮膚毛囊長期浸漬在汗液中，滋生細菌。習慣常擦髮膠、髮蠟，加上戴著安全帽，頭皮罹患毛囊炎機率更高。

此外，外力的刺激、拉扯或搔抓也恐導致感染發炎，包括洗頭時過於用力使頭皮毛囊損傷、脆弱因而感染細菌。而不少愛美女性會使用蜜蠟除毛，過度刺激腋下引發毛囊炎，也有男性刮鬍不慎或刮刀不乾淨，刮傷皮膚造成下頷毛囊炎。

▲阮綜合醫院皮膚科醫師劉昭宏。（圖／記者許宥孺翻攝）

劉昭宏指出，輕度毛囊炎通常在2週內會自行痊癒，若患部出現紅、腫、熱、痛加劇，甚至擴散，應儘早就醫檢查，擦拭消炎藥配合口服藥物，通常1週內可痊癒。需要注意的是，長期或過度使用類固醇、熬夜作息不規律、飲食高油高糖等，都可能降低身體抵抗力及皮膚免疫功能，進而提高毛囊炎的發病率。

劉昭宏提醒，要預防毛囊炎，應避免身體局部處於悶熱潮濕的狀態，並減少穿著緊身或不透氣的衣褲。頭髮不宜塗抹過多油性護髮品或造型劑。最重要的是，要適度清潔皮膚和毛髮。當皮膚有傷口時，更應謹慎處理，減少細菌入侵的機會。此外，切勿過度依賴類固醇治療疾病，以免降低皮膚抵抗力，導致病情加重。