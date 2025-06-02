點3官員拒立院備詢搞神隱　國民黨轟「別把請辭當卸責神器」

▲國民黨立委葛如鈞。（圖／國民黨團提供）

記者鄭佩玟／台北報導

監察院秘書長李俊俋遭爆料用公務車送愛犬美容後，上周四拒絕赴立法院司委會備詢，昨日傍晚請辭獲准。國民黨立委葛如鈞今（2日）召開記者會，點名李俊俋公器私用請辭、國安會秘書長吳釗燮下屬涉共諜案後神隱、行政院秘書長龔明鑫預算審查缺席，轟難道這就是賴清德總統口中的民主？呼籲民進黨官員「不要把請辭、缺席、神隱當作卸責神器」。

立法院司法及法制委員會今天邀請監察院秘書長、法務部長等單位列席就「如何落實清廉政府及公務員瀆職之態樣與防制」進行專題報告並備質詢，不過李俊俋因請辭未出席，但監察院完全沒派人赴立院說明。

葛如鈞上午召開記者會時細數賴總統上任後官員規避立院監督案例，去年底無故缺席備詢的龔明鑫，再到下屬涉共諜案的吳釗燮，以及剛請辭的李俊俋，立法院邀請到委員會備詢、溝通，但只要他們不想來，是不是就可以不用來？

葛如鈞表示，國民黨團去年全力推動國會改革，希望立法權可以協助國人監督政府，但可惜的是最後沒有立「藐視國會罪」制約，政府官員可肆無忌憚逃避監督。賴總統就任之後，民進黨政府部分部門首長不斷拒絕來立法院備詢，且問題越來越嚴重，人民失去監督政府的權利。

葛如鈞說，公務車使用規範，監察院應該是全國各級政府當中最清楚，但李俊俋和其他監委紛紛爆出公器私用公務車行徑，李俊俋從一開始不願出席立法院司法法制委員會專報，到最後索性辭職不幹，其他公器私用公務車的監委迄今神隱，完全沒有給國人一個交代。

葛如鈞續指，立法權監督行政權，主要是透過日常質詢與預算監督，如今政府官員遇事就無故請假，對於質詢「已讀亂回」，預算遭到凍刪就開始恐嚇情勒，還未開始執行相關凍刪預算，某些部門就喊著研究人員飯碗不保、研究案會受到影響，這不是人民所期待的「AI政府」。

他呼籲政府官員，「請不要把請辭、缺席、神隱當作卸責神器」，請辭並不代表一筆勾銷，缺席和神隱只會讓國人看到官員心虛、害怕、逃避，讓人民看破手腳。行政官員不要再逃避監督，國民黨團將代表人民持續監督政府，確保政府負起責任。