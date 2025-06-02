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她買「4顆愛文芒果噴498元」酸：比雞腿便當還貴！屏東縣府曝原因

近期有民眾抱怨，從屏東枋山返回高雄途中，在路邊攤買了4顆愛文芒果，結帳竟然要價498元，平均下來每顆直逼125元，讓她傻眼直呼「比雞腿便當還貴」！（示意圖／翻攝pixabay）

▲一名女網友在枋山攤商買了4顆芒果498元。（示意圖／翻攝pixabay）

圖文／CTWANT

夏天到了，也代表著進入芒果的產季。不過近期有民眾抱怨，表示從屏東枋山返回高雄途中，在路邊攤買了4顆愛文芒果，結帳竟然要價498元，平均下來每顆直逼125元，讓她傻眼直呼「比雞腿便當還貴」，還將高價芒果與50多公里外的「墾丁行情」掛勾。對此，屏東縣政府農業處出面解釋，受到去年夏季多颱風、冬季寒流等天災影響，今年芒果產量銳減，導致愛文芒果的批發價格確實比往年貴了一倍以上。

一名女網友在Threads發文表示，自己在從墾丁返回高雄途中，看到路邊水果攤前放著「3斤100元」的牌子，於是下車買了4顆共2.49台斤的愛文芒果。沒想到結帳時，攤主阿婆收她498元，讓她瞠目結舌：「是我脫離社會太久不了解行情嗎？因為真的付錢的時候有抖了一下，想說一顆芒果比一個雞腿便當還貴。」直問阿婆「3斤100元」指的是什麼，才知道這個價格是一旁品項較差的蓮霧，而芒果則以每台斤200元計算。

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文章曝光後，引起網友熱烈討論，不少網友指出，這名原PO買芒果的地方不太可能是墾丁，「有賣芒果的地方都已經到枋山了，還在那邊墾丁」、「你消費的地方離墾丁可遠了！你可以說屏東 但別黑墾丁好嗎！」還有網友指出，這名原PO上傳照片中的愛文芒果「品相很好」，價格比一般高很合理。更有多位果農出面異口同聲表示，今年的芒果產量很少，所以價格比往年更高。

對此，屏東縣府農業處出面表示，受到去年多個颱風侵襲及今年冬季寒流、春節後冷熱交替等天氣影響，今年芒果果樹開花與結果率大幅下滑，芒果產量僅有去年的2成左右。目前雖已進入產季，但五、六月的批發價每公斤剛達130元，較去年同期的60元左右高出一倍以上。

還有果農出面表示，今年的芒果產量只有往年的1、2成，導致價格推高。頂級5斤裝的愛文芒果禮盒，5顆價格直逼千元，均價會在每台斤200元以上。普通等級的芒果也要每台斤100元上下，但因為供不應求，價格同樣會比往年更高。這位網友買到2.49台斤498而的愛文芒果，平均每台斤200元，確實屬於頂級芒果行情，與標示的「3斤100元」相差甚大，確實容易產生誤解糾紛，建議攤販應將價格標示清楚。

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