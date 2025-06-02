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埔里盆地台灣白魚等關注物種存續受挑戰　林業署啟動跨域保育合作

▲埔里農民引湧泉維護台灣白魚棲地。（圖／資料照片，記者高堂堯翻攝）

▲埔里農民引湧泉維護台灣白魚棲地。（圖／資料照片，記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

位於埔里鎮、魚池鄉地區的埔里盆地群，部分天然濕地多年來不僅提供人類農業生產及旅遊休閒等生態系服務，更是魚池琴蛙、臺灣白魚及纖紅蜻蜓等眾多關注物種的重要棲地；林業保育署南投分署因此於上月辦理平臺會議，期望結合產、官、學及在地社區，透過公私協力保育這些物種所在的溪流及農田濕地。

「埔里盆地關注物種保育推動平台會議」於5月28日召開，邀集生物多樣性研究所、林業試驗所蓮華池研究中心、農村水保署南投分署、臺中區農業改良場、日月潭國家風景區管理處、水利署水利規劃分署、臺北市立動物園、南投縣政府、台灣電力公司，以及在地社區組織及學術機構代表，共同研商埔里盆地關注物種之保育策略與友善棲地行動，期望透過跨域合作，實現人與自然和諧共生的目標。

▲林業保育署南投分署啟動埔里盆地跨域保育合作。（圖／林業保育署南投分署提供）

▲林業保育署南投分署28日召開「埔里盆地關注物種保育推動平台會議」。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

林業署南投分署指出，為呼應《昆明—蒙特婁全球生物多樣性框架》中「2030年自然正成長（nature positive）」、「30×30保育目標」精神，以及聯合國永續發展目標（SDGs）中第15項「保育陸域生態」及第17項「夥伴關係」之目標，落實我國對全球環境責任的承諾；該分署積極推動國土生態綠網工作，轄區內規劃6條綠網區域保育軸帶，透過整合中央與地方資源、強化調查監測與落實友善土地利用，共同建構兼顧生態保育與地方永續的綠色發展模式。

▲林業保育署南投分署啟動埔里盆地跨域保育合作。（圖／林業保育署南投分署提供）

其中，中寮埔里淺山農地保育軸帶內的埔里、魚池地區，鄰近日月潭且有數個山間盆地，部分天然濕地因人為開墾轉變為農田濕地及水圳形成多樣化濕地生態系；依據臺灣生物多樣性網絡（TBN）資料庫顯示，除僅分布於當地的魚池琴蛙、臺灣白魚及纖紅蜻蜓等，保育類野生動物如金線蛙、草花蛇、韋氏水蛇及柴棺龜等也都是共域物種。

分署說明，魚池琴蛙於2025年3月由臺灣師範大學與生物多樣性研究所等單位合作發表為新種，且為臺灣特有種和臺灣唯一會構築泥窩的蛙種，其對棲地條件極為敏感、僅分布於魚池鄉蓮華池與日月潭周邊濕地，野外族群量僅約300至700隻；該分署與生物多樣性研究所及臺北市立動物園合作進行域外保種、族群調查與棲地評估，並選定日月潭部分潛在濕地進行拓殖；纖紅蜻蜓亦為2013年發表的臺灣特有種，因鄰近農墾地且開發頻繁，加上極端氣候造成乾旱而造成生存威脅，該分署2022年起與國立暨南大學及新故鄉文教基金會合作，展開長期資源調查、監測與保育行動。

而臺灣白魚目前分布於埔里的眉溪下游支流，以往透過庇護池管理、河川生態營造及友善農作等方式保育，但重要棲地茭白筍田近年因轉作、水源不足且遭受填平開發而逐漸劣化並喪失，加上分布狹隘及污染等，造成數量減少，因此本次會議也針對保留或擴大農田濕地面積，以保育臺灣白魚及共域物種進行研商。

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