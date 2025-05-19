7-11首創「紫斑蝶友善門市」防路殺　每年5-6月超過千隻飛越馬路

▲7-ELEVEN首創「紫斑蝶友善門市」，落腳墾丁國家公園內的「有魚門市」。（圖／業者提供）



記者林育綾／綜合報導

7-ELEVEN與「台灣紫斑蝶生態保育協會」攜手，首創「紫斑蝶友善門市」，在盤點全台門市據點後，選擇位於墾丁國家公園內紫斑蝶生態廊道核心位置的「有魚門市」，透過生態佈置、海報、桌貼，傳遞「防止路殺」與「友善棲地」，也響應聯合國永續指標。

根據「台灣紫斑蝶生態保育協會」資料，台灣紫斑蝶為墾丁地區關注物種，每年5、6月為遷徙高峰，每分鐘有超過千隻紫斑蝶飛越馬路，造成「路殺」。

經與專業團隊盤點，確認「有魚門市」在紫斑蝶飛越路徑中，因此為提升在地民眾與觀光客對守護紫斑蝶意識，將「有魚門市」改造成首家「紫斑蝶友善門市」，透過門市生態布置、設置友善紫斑蝶桌貼、海報等作法，守護在地物種。

▲▼透過生態佈置、海報、桌貼，傳遞「防止路殺」與「友善棲地」。（圖／業者提供）

另外，海拔1千公尺以下的淺山棲地保育刻不容緩，為擴大守護淺山生物，如大冠鷲、台灣野兔、穿山甲等生存，7-ELEVEN「把愛找回來」門市零錢捐，自2025年發起「淺山動物好鄰居 守護棲地不打烊」公益募款，支持「自然保育與環境資訊基金會」守護淺山生物行動。

5月22日起將陸續推出《生物多樣性上課了！》與《墾丁的生物多樣性─陸蟹及珊瑚篇》親子共讀手掌繪本，可透過ibon免費列印下載。

▼7-ELEVEN 與「台灣紫斑蝶生態保育協會」攜手，傳遞防路殺、友善棲地知識。（圖／業者提供）

7-ELEVEN 積極關注台灣淺山平原棲地保育、生物多樣性復育議題，內部跨單位成立專案小組，推動「生物多樣性保護」與「零毀林」永續政策，更率超商通路之先，今年起於新設店流程中納入「生態敏感度自評」，主動針對既有門市進行生態風險評估、改善策略，降低人類活動對自然生態的衝擊。

在5月22日「國際生物多樣性日」前夕，全台已有18家門市完成自評作業，以具體行動響應。在多方面積極展現永續創新綠實力，也獲得第21屆《遠見》ESG企業永續獎「綜合績效」與「傑出方案」兩大評比項目，共4個獎項肯定。

★全家升級友善移工計畫，獲零售永續獎

全家便利商店ESG行動，獲得首屆「台灣零售永續獎」三項金級大獎，近期針對永續食材與包材減塑、友善移工計畫也獲得肯定。

▲全家便利商店推動「一起友善移工計畫」獲得永續獎肯定。（圖／業者提供）



其中為了讓移民工消費體驗升級，推出會員APP內建的「智慧AI翻譯」功能，讓AI店員支援8國語言，包括中文、英文、日文、韓文、泰文、越南文、印尼文、菲律賓文，還能透過拍攝商品包裝獲得即時翻譯，清楚了解成分、熱量及過敏原等資訊，避免誤購情況。

▲全家便利商店APP內建翻譯功能，「AI店員」支援8國語言翻譯。（圖／業者提供）



「全家一起友善移工計畫」及「永續食材與包材減塑」行動，分別在《2025遠見ESG企業永續獎》中，獲得「社會創新組楷模獎」與「環境友善組績優獎」。