　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

7-11首創「紫斑蝶友善門市」防路殺　每年5-6月超過千隻飛越馬路

▲▼7-ELEVEN首創「紫斑蝶友善門市」，落腳墾丁國家公園內的「有魚門市」。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN首創「紫斑蝶友善門市」，落腳墾丁國家公園內的「有魚門市」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

7-ELEVEN與「台灣紫斑蝶生態保育協會」攜手，首創「紫斑蝶友善門市」，在盤點全台門市據點後，選擇位於墾丁國家公園內紫斑蝶生態廊道核心位置的「有魚門市」，透過生態佈置、海報、桌貼，傳遞「防止路殺」與「友善棲地」，也響應聯合國永續指標。

根據「台灣紫斑蝶生態保育協會」資料，台灣紫斑蝶為墾丁地區關注物種，每年5、6月為遷徙高峰，每分鐘有超過千隻紫斑蝶飛越馬路，造成「路殺」。

經與專業團隊盤點，確認「有魚門市」在紫斑蝶飛越路徑中，因此為提升在地民眾與觀光客對守護紫斑蝶意識，將「有魚門市」改造成首家「紫斑蝶友善門市」，透過門市生態布置、設置友善紫斑蝶桌貼、海報等作法，守護在地物種。

▲▼7-ELEVEN首創「紫斑蝶友善門市」，落腳墾丁國家公園內的「有魚門市」。（圖／業者提供）

▲▼透過生態佈置、海報、桌貼，傳遞「防止路殺」與「友善棲地」。（圖／業者提供）

▲▼7-ELEVEN首創「紫斑蝶友善門市」，落腳墾丁國家公園內的「有魚門市」。（圖／業者提供）

另外，海拔1千公尺以下的淺山棲地保育刻不容緩，為擴大守護淺山生物，如大冠鷲、台灣野兔、穿山甲等生存，7-ELEVEN「把愛找回來」門市零錢捐，自2025年發起「淺山動物好鄰居 守護棲地不打烊」公益募款，支持「自然保育與環境資訊基金會」守護淺山生物行動。

5月22日起將陸續推出《生物多樣性上課了！》與《墾丁的生物多樣性─陸蟹及珊瑚篇》親子共讀手掌繪本，可透過ibon免費列印下載。

▼7-ELEVEN 與「台灣紫斑蝶生態保育協會」攜手，傳遞防路殺、友善棲地知識。（圖／業者提供）

▲▼7-ELEVEN首創「紫斑蝶友善門市」，落腳墾丁國家公園內的「有魚門市」。（圖／業者提供）

7-ELEVEN 積極關注台灣淺山平原棲地保育、生物多樣性復育議題，內部跨單位成立專案小組，推動「生物多樣性保護」與「零毀林」永續政策，更率超商通路之先，今年起於新設店流程中納入「生態敏感度自評」，主動針對既有門市進行生態風險評估、改善策略，降低人類活動對自然生態的衝擊。

在5月22日「國際生物多樣性日」前夕，全台已有18家門市完成自評作業，以具體行動響應。在多方面積極展現永續創新綠實力，也獲得第21屆《遠見》ESG企業永續獎「綜合績效」與「傑出方案」兩大評比項目，共4個獎項肯定。

★全家升級友善移工計畫，獲零售永續獎

全家便利商店ESG行動，獲得首屆「台灣零售永續獎」三項金級大獎，近期針對永續食材與包材減塑、友善移工計畫也獲得肯定。

▲全家便利商店推動「一起友善移工計畫」獲得永續獎肯定。（圖／業者提供）

其中為了讓移民工消費體驗升級，推出會員APP內建的「智慧AI翻譯」功能，讓AI店員支援8國語言，包括中文、英文、日文、韓文、泰文、越南文、印尼文、菲律賓文，還能透過拍攝商品包裝獲得即時翻譯，清楚了解成分、熱量及過敏原等資訊，避免誤購情況。

▲全家便利商店APP內建翻譯功能，「AI店員」支援8國語言翻譯。（圖／業者提供）

「全家一起友善移工計畫」及「永續食材與包材減塑」行動，分別在《2025遠見ESG企業永續獎》中，獲得「社會創新組楷模獎」與「環境友善組績優獎」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
410 2 4317 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
計劃縝密！花蓮男挑「唯一破口」闖宿舍　跟蹤查作息勒斃女師
壯男「洗牙太痛」狂毆女醫師　牙醫公會嚴厲發聲
輝達如何落腳？北士科T17、T18已被新壽得標　游淑慧曝2合
滷味「這樣要515元？」　夜市道歉了
還原殺人現場！花蓮男「扯斷金屬項鍊」勒斃女師　留深深壓痕
21歲洗牙男揍女牙醫！超壯正面曝　鈕扣快爆開
女遭綑綁砍26刀　穿胸四指全斷亡...兇手逃死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

【廣編】蔡司台灣與宏碁智醫簽署備忘錄　推動「超廣角眼底攝影系統AI篩檢軟體」

端午南北粽開戰！全聯榜單TOP 5「南部粽佔4席」　獨賣新品搶先看

7-11首創「紫斑蝶友善門市」防路殺　每年5-6月超過千隻飛越馬路

麥當勞「辣味四盎司牛肉堡」回來了　還有全新OREO花生冰炫風

超商周一咖啡優惠！7-11、全家「兩杯55折起」　萊爾富買1送1

麥當勞APP本周最新優惠　飲料買1送1、勁辣香雞翅免費送

【要分紅啦！】黃仁勳簽名球轉賣5000元　本尊幽默喊「要55分帳」 #黃仁勳

【這嗝非拍不可？】寶寶一臉懵：吃口奶不容易

【不老英雄】105歲泰國選手薩旺　本屆最年長勇奪雙金

替愛女買吉伊卡哇怕出錯　爸爸貼窗逐隻確認XD

【好威】 #昆凌 90歲爺爺100公尺短跑銀牌！ #世壯運 首日奪1金1銀

【猴～抓到了！】北投市場驚見猴子偷水果！ 現場一陣騷動

【驚悚瞬間】廂型車突衝進早午餐店　玻璃碎滿地...多人受傷

#李珠珢 身穿迷彩服超迷人！好身材直接嶄露無遺

【泰格與雪兒】金牛座男友

女行人與機車碰撞倒地！遭轎車輾送醫不治 #基隆

【廣編】蔡司台灣與宏碁智醫簽署備忘錄　推動「超廣角眼底攝影系統AI篩檢軟體」

端午南北粽開戰！全聯榜單TOP 5「南部粽佔4席」　獨賣新品搶先看

7-11首創「紫斑蝶友善門市」防路殺　每年5-6月超過千隻飛越馬路

麥當勞「辣味四盎司牛肉堡」回來了　還有全新OREO花生冰炫風

超商周一咖啡優惠！7-11、全家「兩杯55折起」　萊爾富買1送1

麥當勞APP本周最新優惠　飲料買1送1、勁辣香雞翅免費送

黃仁勳一說落腳北士科！百萬網紅見「3檔股票」：爆拉一波

台9線拖車頭撞護欄！駕駛「開贓車」被上銬　車主是他爸

林昶佐任駐芬蘭代表　藍委：有逃兵疑慮、無外交資歷怎麼做好工作

肚子痛想上大號！31歲女一坐馬桶「下體掉出嬰兒」：不知懷孕了

王ADEN揭父母30年愛情！　媽胃癌過世「爸2舉動逼哭人」：想像祂還在身邊

百萬災情勘查車捐消防局　善心市民圓兄長遺願助救災

林志玲馬甲裝爆乳辣翻坎城　紅毯大秀華人設計

天母棒球場「燒烤席」看球賽吃烤肉！還有香腸杏鮑菇吃到飽

近百公斤男「洗牙太痛」狂毆女醫師　牙醫公會發聲：追究到底

【廣編】蔡司台灣與宏碁智醫簽署備忘錄　推動「超廣角眼底攝影系統AI篩檢軟體」

【太暖惹！】萬人淚推林郁婷暖心一幕　對104歲林友茂說「有事叫我喔」 #林郁婷 #林友茂 #世壯運

消費熱門新聞

全聯飲料整箱16元「每瓶不到1元」限時搶

超商周一咖啡優惠！7-11、全家55折起

超商520優惠懶人包　咖啡寄杯省200元

麥當勞辣味雙層四盎司牛肉堡回歸

醫美詐騙新手法！消費者怒控受騙過程

麥當勞APP本周最新優惠

7-11首創「紫斑蝶友善門市」防路殺

左岸驚喜登場「厚乳拿鐵」不容錯過！

拿坡里限時10天炸雞桶買1送1

早餐藏油脂陷阱？豆漿來救援！

超商新推「蒸的霜淇淋」奶黃包被搶空

超商咖啡「買1送1」優惠一次看

10元喝美式拿鐵、周末咖啡「買1送1」

美國醫師指定推薦營養品知名大賣場祭限時折扣！4in1高效補充Omega-3現在入手超划算

更多熱門

相關新聞

南投縣辦理竹林碳匯專案說明會

南投縣辦理竹林碳匯專案說明會

南投縣竹林栽植經營歷史悠久、孟宗竹栽植面積廣大，過去以竹筍與竹材產業為發展重點，但隨竹材利用率下降、經營成本提高，竹產業漸漸沒落；縣政府農業處為促進竹林資源永續經營、響應國家淨零碳排政策，委託嘉義大學辦理「南投縣竹林經營碳匯專案輔導計畫」，積極推廣竹農參與碳匯機制實務應用。

超商周一咖啡優惠！7-11、全家55折起

超商周一咖啡優惠！7-11、全家55折起

超商520優惠懶人包　咖啡寄杯省200元

超商520優惠懶人包　咖啡寄杯省200元

超商、量販補貨快篩！防疫用品買1送1

超商、量販補貨快篩！防疫用品買1送1

10元喝美式拿鐵、周末咖啡「買1送1」

10元喝美式拿鐵、周末咖啡「買1送1」

關鍵字：

永續紫斑蝶7-11保育

讀者迴響

熱門新聞

快訊／黃仁勳開獎！　輝達台灣總部落腳北士科

21歲壯男「揮拳痛揍女牙醫」　診所滿地血畫面曝

阿喜錄到一半「內衣滑到腰」

不是奶酥！最肥麵包是「它」：鹹比甜可怕

燒臘店老闆去世壯運丟飛盤！顧客見公告驚呆

「這3檔」交不出財報　股票恐成壁紙

吃到飽是照妖鏡　他點6關鍵「看出這個人沒品」

李珠珢「天價出席費」創中職紀錄！

北韓10女「陸工廠暴動」打死人！遭處決

日本麥當勞吉伊卡哇之亂！黃牛餐點丟地

快訊／美國前總統拜登確診前列腺癌！

花蓮喑啞男勒斃女師「侵入路線」曝光！　性騷遭拒釀悲劇

花蓮遇害女師是學霸！喑啞男認失手殺她

罷免成案投票第一人！　綠營議員怒轟「死亡連署」喊告

快訊／工人陳屍新光三越A8館！被發現時已屍僵

更多

最夯影音

更多

【要分紅啦！】黃仁勳簽名球轉賣5000元　本尊幽默喊「要55分帳」 #黃仁勳

【這嗝非拍不可？】寶寶一臉懵：吃口奶不容易

【不老英雄】105歲泰國選手薩旺　本屆最年長勇奪雙金

替愛女買吉伊卡哇怕出錯　爸爸貼窗逐隻確認XD

【好威】 #昆凌 90歲爺爺100公尺短跑銀牌！ #世壯運 首日奪1金1銀

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面