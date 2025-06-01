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錄取陽明交大醫學系　PO學習歷程「被抓包造假」GG了！系辦回應曝

▲▼ 。（圖／翻攝自陽明交大FB）

▲楊同學正取陽明交大醫學系。（圖／翻攝自陽明交大FB）

記者施怡妏／綜合報導

一名台中私校畢業的學生，錄取國立陽明交通大學醫學系，不過他在學習經歷備審資料中提及，曾獲得「高中菁英盃最佳辯士」，但經過查證，發現年度獲獎名單根本沒有此人，抓包資料造假。對此，陽明交大醫學院也公告，「為求慎重，本系將儘快召開會議處理，確認其錄取資格」。

有網友在Threads發文，楊同學成功錄取陽明交通大學醫學系，在網路上PO出自己的學習歷程，其中一項提及，曾獲得「高中菁英盃最佳辯士」，但經查證2023、2024、2025年的獲獎名單，卻未見楊同學的名字，疑似資料造假。

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原PO指出，「高中菁英盃最佳辯士」的頭銜，對任何一位辯圈人來說，都是至高無上的，「基本上是高中辯圈含金量最高的獎項」。

底下一名疑似楊同學的好友留言，「他意識到自己的錯誤了，所以他現在有寫信去跟陽明交大醫學系的教授做澄清，儘量去彌補，另外我想說明在這件事上他的確思慮不周，但我以他身邊同學的角度，教授應該也不是因為他寫的最佳辯士而錄取他的，最後也感謝這位學長能提出他的過錯的同時也不否認他的努力，他也會從這次的事件中反省，避免下次出現相同的錯誤」。

然而，陽明交通大學醫學系，稍早發出公告，「近日網路上針對本系114學年個人申請正取同學之備審資料內容多所討論，為求慎重，本系將儘快召開會議處理，確認其錄取資格。

▲▼ 。（圖／翻攝自陽交大醫學系官網）

▲醫學系公告，要重新確認楊同學的資料。（圖／翻攝自陽交大醫學系官網）

對此，林智群律師也在臉書發文，某高中生申請陽明醫學系，學習經歷備審資料寫了自己曾參加高中菁英盃得到最佳辯士，後來被踢爆造假，「我覺得，要吹就吹大一點，下次可以寫『諾貝爾醫學獎得主』，保證那些醫學系老師嚇到。」

林智群律師感嘆，「現在的制度搞得一堆高中生熱衷於虎爛大賽，其實學校老師看的是這個人，不是那一堆華而不實的證明」、「以後他的綽號就是最佳辯士了」、「其實有些律師也是去上過台大EMBA就自稱台大律師的」。

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