快訊／五股透天厝驚見白骨乾屍！房東姪兒驚嚇報警…死者身分曝

▲五股區一處透天厝3樓驚見白骨乾屍 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市五股區御史路一處透天厝，今（2）日上午發現一具白骨乾屍。一名28歲的童姓男子在搬入姑姑承租的房間時，發現房間反鎖，撬開門後赫然見到屋內被塑膠防塵膜封閉，縫隙間竟躺臥著一具乾屍。警方初步勘驗排除外力介入，研判可能為輕生。死者身分為姑姑從事打石工的友人，已失聯一年多，警方正聯繫其親友進行指認。

據悉，2日上午11時許，童姓男子向警方表示，五股區御史路上一棟5樓透天厝內，他原本住在5樓的空房，約3天前，接到61歲黃姓姑姑通知，表示3樓另一間空屋已可入住。童男今天上午到3樓欲搬入時，發現房門反鎖。他自行撬開進入房間後，卻被眼前的景象嚇壞了：房間內部被塑膠防塵膜嚴密封閉，而在防塵膜與牆壁的縫隙間，他赫然發現一具以躺臥姿勢呈現的白骨乾屍。童男立即向警方報案。

蘆洲分局警方獲報後迅速到場，並通知鑑識人員進行採證，初步勘驗，現場並無外力介入的跡象，並在屋內發現一張紙條，表示要把打石工具送給做水電的黃姓姑姑，研判可能為輕生案件。黃女表示，這個房間約在5年前借給一位從事打石工的友人52歲莊姓男子居住。然而，自2024年清明節後，莊男就未曾再出現，黃女原以為他已經搬離，便讓姪兒童姓男子入住該空屋。

目前，警方已聯繫莊姓男子家屬，發現他已離婚，子女也無法聯繫上。警方已通知莊男的弟弟，但對方表示不願前來指認。警方目前仍在努力聯繫其他親友，希望能協助確認死者身分，詳細死亡原因仍有待警方調查釐清。

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