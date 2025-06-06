背包客失蹤！1周後離奇陳屍「工地電梯井」　最後訊息曝光

▲喬丹失蹤一周後，被發現陳屍工地電梯井。（圖／翻攝臉書、吉隆坡消防與救難部門）



記者吳美依／綜合報導

馬來西亞吉隆坡（Kuala Lumpur）發生悲劇案件，一名來自英國的背包客離奇失蹤，一周後卻被發現陳屍某建築工地的電梯井底部。目前尚不清楚死者如何進入那裡，但他生前最後傳送的訊息，是自己在酒吧裡的一張照片。

吉隆坡警方4日接獲通報，一名男子被發現背部朝下、仰躺在某建築工地的電梯井底部。消防與救援部門尋獲遺體後，將其送往法醫部門，結果證實是25歲的英國背包客喬丹（Jordan Johnson-Doyle）。

警察局長伊薩（Rusdi Mohd Isa）5日說明案情時提到，喬丹的「死因是從高處跌落造成的胸部傷勢」，目前案情並無可疑跡象。

The police have confirmed that the body discovered at a construction site in Bangsar is identified as Jordan Michael John Johnson-Doyle, a British national who had been reported missing.



Kuala Lumpur police chief Datuk Rusdi Mohd Isa informed Scoop that the identification was… https://t.co/86KP7fU0iG pic.twitter.com/tiiFrrhYZl — Scoop (@Scoopdotmy) June 5, 2025

喬丹來自英國默西賽德郡（Merseyside），任職於一間美國軟體公司，但由於採取遠距辦公，因此一直在東南亞旅遊。他持續與家人保持密切聯絡，直到5月26日不再傳送訊息，母親很快就察覺到不對勁，並於5月30日通報失蹤。

《太陽報》指出，喬丹最後一次發送訊息，是向好友傳送一張自己在酒吧裡拍攝的照片，但他隨後又去了另一間酒吧。喬丹與外界通訊中斷的一小段時間內，手機仍有收到訊息，但很快就沒電了。

喬丹的父親已經飛到當地尋人，未料如今迎來噩耗。默西賽德郡警方正與吉隆坡警方合作調查，英國外交部也證實，他們正在向家屬提供支持。