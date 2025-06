背包客失蹤！1周後離奇陳屍「工地電梯井」　最後訊息曝光

▲喬丹失蹤一周後,被發現陳屍工地電梯井。(圖/翻攝臉書、吉隆坡消防與救難部門)



記者吳美依/綜合報導

馬來西亞吉隆坡(Kuala Lumpur)發生悲劇案件,一名來自英國的背包客離奇失蹤,一周後卻被發現陳屍某建築工地的電梯井底部。目前尚不清楚死者如何進入那裡,但他生前最後傳送的訊息,是自己在酒吧裡的一張照片。

吉隆坡警方4日接獲通報,一名男子被發現背部朝下、仰躺在某建築工地的電梯井底部。消防與救援部門尋獲遺體後,將其送往法醫部門,結果證實是25歲的英國背包客喬丹(Jordan Johnson-Doyle)。

警察局長伊薩(Rusdi Mohd Isa)5日說明案情時提到,喬丹的「死因是從高處跌落造成的胸部傷勢」,目前案情並無可疑跡象。

The police have confirmed that the body discovered at a construction site in Bangsar is identified as Jordan Michael John Johnson-Doyle, a British national who had been reported missing.



Kuala Lumpur police chief Datuk Rusdi Mohd Isa informed Scoop that the identification was… https://t.co/86KP7fU0iG pic.twitter.com/tiiFrrhYZl