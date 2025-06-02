地磁風暴來襲！佳木斯「粉色極光」乍現　夢幻粉紫色渲染整片夜空

記者魏有德／綜合報導

全球各地太空氣象單位預警，6月1日至3日期間，太陽日冕活動頻繁，帶著強大磁場的太陽物質命中地球時，會引起磁場方向和大小的變化，將形成地磁風暴。期間，南北半球高緯度地區將出現「極光」，就在昨（1）日夜裡，黑龍江佳木斯、密山等地便出現罕見的「粉紫色」極光，整片天空被渲染成夢幻般的粉紫色，宛如卡通仙境之美。

▲黑龍江佳木斯出現的粉紫色極光。（圖／翻攝極目新聞，下同）

《極目新聞》報導，中國氣象局國家空間（太空）天氣監測預警中心此前發佈平台消息，北京時間5月31日07時45分左右，太陽活動區14100開始爆發耀斑，軟X射線流量快速上升，並在08時05分達到峰值M8.1級中等耀斑強度。

在地磁風暴的作用下，一名在佳木斯拍下絕美極光的民眾透露，他在郊區福勝村江邊透過「縮時攝影」拍下粉色極光，從晚上9時左右開始拍攝，一直拍到次日凌晨1時，「佳木斯當地一般很少能拍到極光，冬季拍到的概率（機率）較大，6月1日當天去拍攝極光是因為之前看到過關於地磁暴的消息。」

另一名民眾則是在較常發現極光的黑龍江黑河一帶，拍下粉色極光，他在影片中自述稱，「從6月1日晚8時到2日2時，一直在蹲守拍攝約6個小時，最終拍攝到了難得一見的粉色極光。」

大陸中國氣象局國家空間天氣監測預警中心預判，「未來三天，可能發生地磁暴，6月2日左右，我國北部有機會出現較為明顯的極光，部分地區甚至有出現紅綠複合極光的可能。」