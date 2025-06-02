埋伏摩鐵認名車勒索偷情男女　徵信業者重判12年、洩密警7年8月

▲有黑幫背景的徵信業者林泫洋（前中）多次鎖定摩鐵進出名車，跟蹤勒索偷情男女。（資料照／記者邱中岳翻攝）

記者黃哲民／台北報導

徵信業者林泫洋假借「抓猴」之名，在北市高檔汽車旅館外專挑開名車偷情者跟蹤，並勾結警員林侑穎幫查個資，更以假車禍套出小三全名，涉藉此勒索共160萬元得逞，但1名被害人拒付錢並報警逮人，林泫洋出庭竟怪罪被害人作證違反保密約定、警告要索賠500萬元，新北地院指林泫洋態度惡劣，依圖利等罪判刑共12年8月、林侑穎破壞民眾對公權力信任，判刑共7年8月，各褫奪公權3年，可上訴。

現年54歲的林泫洋原名林敬雄，具有黑幫背景，曾在2家知名徵信社擔任經理，後來自立門戶，2020年到2021年間，指示手下4名小弟埋伏北市中山區高檔摩鐵外，專挑開雙B名車進出的男女跟蹤掌握身分與作息，甚至以假車禍報警套出小三全名。

一旦確認鎖定對象為婚外情關係，林泫洋親自或指派小弟帶蒐證照片找被害人攤牌，謊稱受託抓姦，聲稱兄弟們很辛苦，要求付錢買回證據，不然交給被害人配偶或媒體爆料，更放話「議員、立委都跟蹤過，沒在怕你有什麼背景」等語。

▲新北地方法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

林泫洋與同夥本案共鎖定4組男女勒索，其中1組是靠時任三重警分局偵查佐的林侑穎幫查被害人配偶姓名等個資，林侑穎另依林泫洋提供的身分證號，以辦案為名，擅自從「內政部警政署警政知識查詢系統」，調閱5組男女的個資給林泫洋備用。

2名遭勒索被害人驚恐各付80萬元，事發後被檢警通知到案，不願曝光提告，還有1名骨科醫師遭林泫洋等人假裝病患求診，當面亮出他開車載情婦到摩鐵照片，嚇得簽字願付70萬元，幸好聽律師指點不理會，卻因此被提告要求履行協議，最後不了了之。

還有1名被害男子在高爾夫球練習場填會員申請表，遭林泫洋手下偷拍個資，他當時已有警覺，過幾天，對方就在練習場攔下他持照片勒索，他開價10萬元被回絕，隔天他的情婦被對方電話恐嚇「覺得妳們兩個值多少錢」，他拒絕妥協，向刑事局報案自救。

警方調查發現有自己人涉案，報請新北地檢署指揮，2023年11月底搜索約談，林泫洋與林侑穎到案均被聲押禁見獲准，三重分局並將林侑穎一次記2大過免職。

林侑穎坦承私自幫林泫洋查個資，但辯稱以為僅用於抓姦，不知被拿去勒索，他沒取得任何酬勞。法官認為他非法提供個資，林泫洋等人才得以對被害人恐嚇取財，破壞民眾對公權力的信任，依圖利罪判刑5年2月、褫奪公權3年，另5次觸犯《個資法》、各判刑6月，並褫奪公權3年。

林泫洋另於2021年、2022年間，以相同手法勒索7組男女，包括1名藥廠美女業務員分別偷情2名已婚男醫師，各開價200萬元與500萬元，最後7組僅得手共60萬元，高院二審日前依恐嚇取財等罪，判他共2年2月徒刑與拘役80天定讞。

本案法官指林泫洋利用抓姦、協議之名掩飾犯行，還當庭怪罪被害人作證違反保密約定、警告違約要賠500萬，使被害人蒙受更大恐懼，態度極為惡劣，毫無悔意，依圖利罪判刑6年6月、褫奪公權3年，另違反《個資法》等9罪，判刑共6年2月，4名小弟各判刑共5月到2年8月，將待定讞後，由檢方聲請定應執行刑。