　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

作證柯文哲接受京華城陳情　邵琇珮：公務員服從市長決定

▲▼京華城案被告邵琇珮今（29日）以證人身分出庭，表示認罪是自認處理京華城案「思慮不周」。（圖／記者黃哲民攝）

▲京華城案認罪被告邵琇珮今（29日）以證人身分出庭，表示不解柯文哲同意京華城的陳情，但「市長下決定，公務員都會服從」。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地院審理京華城案，今（29日）傳喚已認罪被告、現任台北市府參議邵琇珮作證，首度當庭面對被告柯文哲等昔日市府長官詰問，她證稱不解當年柯為何接受正和市府打官司的京華城陳情，但「市長下決定，公務員都會服從」，她自認公務和柯據理力爭，不會被拔官處分。

邵琇珮證稱，任職台北市府都市發展局正、副總工程司時，多次處理京華城陳情，還因此被監察院約詢，她最初不清楚京華城調整基準容積率的具體金額，「我想，柯文哲市長當時也不知道」，但台北市府設有容積銀行，柯任內應該知道「容積率是有價格、可以買賣的」。

邵琇珮說，柯文哲2014年底上任後，市議員應曉薇就不斷為京華城爭取調整基準容積率到560%，但前手郝龍斌市府堅持392%，這種調整差了100個億，「不是我們基層公務員所能承擔」、不能僅靠一紙公文就辦理。

她曾在市長與市議員便當會的會前會，提醒柯文哲注意此事，因沒議員在場、她比較敢講，畢竟「公務員不可能昨天還是392，換了市長，今天就變成560」。

▲▼台北地院審理京華城案提訊柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲先前庭訊曾誇邵琇珮是優秀公務員，會跟長官據理力爭。（資料照／記者李毓康攝）

邵琇珮說看過京華城2018年，要求永久保障12萬0284平方公尺允建樓地板面積的陳情書，時任副市長林欽榮找她跟都發局高層討論，向柯文哲報告京華城應循行政救濟管道爭取訴求，北市府當時已依監察院糾正，將基準容積率調整為560，納入之後公布的2018年都市計畫變更，但刪除允建樓地板面積。

後來京華城為此訴求提起行政訴訟，審理中，京華城希望和解。邵琇珮說，當時都發局擬辦意見為訴訟中「不和解」，柯文哲卻在2020年3月10日的便當會，裁示請京華城提出陳情，由都發局提送都委會研議，她個人經驗，從沒看過市府對訴訟中個案受理陳情前例。

不過她仍在陳情轉研議的公文核章，她不解柯文哲裁示的理由，但「市長下決定，公務員都會服從」、「不會質疑或挑戰長官的決定吧」，加上時任都發局長黃景茂也出席這場便當會，代表可能是市府的決策。

被問到偵辦期間供稱對於京華城陳情轉研議「擋也擋不住」、「不想被降職」，邵琇珮說這是實話，在她之前，已有6人核章同意，「不太可能我第7個章，就不同意吧？」所以她認為這樣「不就是擋不住了嗎？」但她自認不會因為不同意就被拔官。

邵琇珮說偵查中，被檢察官訊問若覺得市長的裁示有疑問，為何不反抗，她主動提到曾反對柯文哲決定、遭柯摔筆拔官且永不錄用的林姓科長為例，用意是她不受此事影響，但不是每個人都有勇氣據理力爭、會選擇沉默以對，她是少數敢舉手問柯、提出不同意見的人。

邵琇珮看著被告席上的柯文哲說「相信我的話，柯市長也不反對吧」柯先前庭訊曾誇邵是優秀公務員、會跟長官據理力爭，意指邵不做違法的事。林欽榮作證，也誇邵「比優秀更優秀」，但林的意思是邵處理京華城案很為難、受了委屈，柯、林對邵的肯定，意義大不相同。

邵琇珮說，2020年6、7月間，應曉薇替京華城2度開協調會，商討如何擬定爭取容獎的方案四內容，她認為京華城一貫態度「只想得到、沒說付出」，因議員在場，她顧全府會和諧，所以分享自身經驗，建議京華城應提出對都市發展願做什麼貢獻、回饋，否則「別說都委會委員，我也不會同意」。

檢方問她提出這些建議「是不是有壓力」，邵答稱「沒有啊！我沒有壓力」。至於她偵查中說應曉薇與顧問吳順民在市府關於京華城案的會議「盯場」，是指2人很積極，尤其吳順民幾乎都到場，曾在協調會請大家配合辦理，這種話可能會讓都發局同仁有壓力。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
567 5 0102 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
轉污點證人遭柯文哲質疑　邵琇珮自承「思慮不周」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

作證柯文哲接受京華城陳情　邵琇珮：公務員服從市長決定

收陸資辦「赴中旅行團」換選票！藍營女黨員涉反滲透法遭判4年

京華城案轉污點證人遭柯文哲質疑　邵琇珮自承「思慮不周」

快訊／涉幽靈連署！北檢約談「罷吳四騎士」等6人均請回

孫生「可以跟我要影片」被拘提50萬交保　看片女網紅5萬交保

越籍男「20塊海洛因藏桌子」走私遭逮！台男幫報關不認罪重判17年

法官疑考慮讓柯文哲交保！請檢方提出「重中之重」證人　柯嗆聲了

開特斯拉養家車被撞毀！單親爸控肇事翁擺爛　竟喊：被醫院綁架

3月嬰哭鬧被狠父打死！媽追問也遭痛毆「門牙斷裂」　法院判決曝

彰化河濱公園驚見男屍　機車停路旁...家屬悲痛指認身分

【私訊截圖全曝光】家寧反擊Andy斷章取義！奶奶過世對話後續真相是…

【泰格與雪兒】真的很環保

【泰格與雪兒】你們斯個絕配

誰能扛得住紅毯簽鏡頭？　林志玲遭考驗…楊冪秒躲開

【疲勞釀死劫】61歲婦載孫失控暴衝！ 91歲嬤被噴進騎樓無辜喪命

家寧反擊「是Andy多次出軌」　曝工作數據：誰是誰的工具人？

家寧最新回應！　「自始至終都是Andy一人親手操作」

【誰才是工具人】家寧怒反擊「我商案接140個」Andy僅接個位數　

Karina口誤「aespa⭢欸斯剖」 Winter救場失敗...狂笑場

【最陽春百萬名車？】機車＋2條東港黑鮪魚身價暴增　路過騎士看呆了

作證柯文哲接受京華城陳情　邵琇珮：公務員服從市長決定

收陸資辦「赴中旅行團」換選票！藍營女黨員涉反滲透法遭判4年

京華城案轉污點證人遭柯文哲質疑　邵琇珮自承「思慮不周」

快訊／涉幽靈連署！北檢約談「罷吳四騎士」等6人均請回

孫生「可以跟我要影片」被拘提50萬交保　看片女網紅5萬交保

越籍男「20塊海洛因藏桌子」走私遭逮！台男幫報關不認罪重判17年

法官疑考慮讓柯文哲交保！請檢方提出「重中之重」證人　柯嗆聲了

開特斯拉養家車被撞毀！單親爸控肇事翁擺爛　竟喊：被醫院綁架

3月嬰哭鬧被狠父打死！媽追問也遭痛毆「門牙斷裂」　法院判決曝

彰化河濱公園驚見男屍　機車停路旁...家屬悲痛指認身分

俄女學生「深V畢業洋裝」吸480萬次觀看　驚動校長勸導

作證柯文哲接受京華城陳情　邵琇珮：公務員服從市長決定

名間2千噸堆置垃圾燒出1座焚化廠5年懸浮微粒　許淑華：須建焚化廠

王力宏現身香港挺博士哥！一家高學歷曝光　他自嘲「家族混最差的」

李怡貞爆啦啦隊女孩當小三「沒指名」　陳沂開酸：最看不起這種

收陸資辦「赴中旅行團」換選票！藍營女黨員涉反滲透法遭判4年

桃園新屋福興宮創廟150週年　跨縣舉辦祈安大遶境

國際火線／共諜威脅潛伏：《天外魔花》與《寄生獸》

南投巧克力咖啡節開跑！逛花海、聽演唱　無人機與煙火秀3日限定

「亞神」來了　于煥亞單場6記三分彈率海神大逆轉奪季後賽首勝

誰能扛得住紅毯簽鏡頭？　林志玲遭考驗…楊冪秒躲開

社會熱門新聞

孫生「可以跟我要影片」被拘提50萬交保　

即／孫生又出事！涉性侵遭拘提上銬移送北檢

性侵小球員還偷拍片　台中市府公布變態教練姓名

法官疑考慮讓柯文哲交保！請檢方提出「重中之重」證人

轉污點證人遭柯質疑　邵琇珮：思慮不周

父逼女兒打手槍遭判刑　二審女兒心軟改判

張政禹賽前擦撞男大生「下半身無知覺」　家屬集氣祈禱

車禍現場曝！張政禹在樂天球場旁撞傷大學生

網友認證鹿港最爛停車場！超狂陡坡牆壁全刮痕

特斯拉被撞毀爛！單親爸控肇事翁擺爛

即／汽車疑左轉未禮讓！機車噴飛釀2傷　1人肢體變形搶救中

即／京華城案重大發展　將開庭勘驗柯文哲隨身碟

高雄23歲海軍「收假未歸」！

獨／里長被控組「砲兵團」衝大陸　桌面一物顯示在台灣

更多熱門

相關新聞

轉污點證人遭柯質疑　邵琇珮：思慮不周

轉污點證人遭柯質疑　邵琇珮：思慮不周

台北地院審理京華城案，今（29日）傳喚同案被告、現任台北市府參議邵琇珮作證，柯文哲的律師團質疑她偵訊說過「若明知違法，會駁回」等重要供詞，為何沒寫進筆錄，並質疑她是否受迫認罪，邵說應訊者未必敢要求每句話都記錄，她認罪是自認處理京華城案「思慮不周」，未來能否保住公務員資格，她「盡量做最壞的打算、最好的期盼」。

法官疑考慮讓柯文哲交保！請檢方提出「重中之重」證人

法官疑考慮讓柯文哲交保！請檢方提出「重中之重」證人

即／京華城案重大發展　將開庭勘驗柯文哲隨身碟

即／京華城案重大發展　將開庭勘驗柯文哲隨身碟

北檢票選主任檢察官　林俊言排名出爐

北檢票選主任檢察官　林俊言排名出爐

柯文哲第2度被北院延押禁見　李文宗交保也落空

柯文哲第2度被北院延押禁見　李文宗交保也落空

關鍵字：

京華城圖利柯文哲邵琇珮據理力爭拔官

讀者迴響

熱門新聞

謝和弦開嗆家寧「噓你媽」引圍觀

羞！蔣萬安開扭蛋驚見按摩棒　下令商業處開抓

呂秋遠打破沉默！第一視角還原戀情始末

青鳥男神翻車？網PO「義烏台商陳思翰」打臉

台灣薪資天花板曝光！機師月薪32萬居冠

孫生「可以跟我要影片」被拘提50萬交保　

即／孫生又出事！涉性侵遭拘提上銬移送北檢

李怡貞一口氣列「11項特徵線索」！

性侵小球員還偷拍片　台中市府公布變態教練姓名

NanaQ曬「與2男睡同房」照挺家寧

法官疑考慮讓柯文哲交保！請檢方提出「重中之重」證人

即／南台灣雨不停！8縣市大雨夜襲

李怡貞補充猛料：啦啦隊小三內褲是曬在客廳

北韓歡樂組美女「被拔光牙齒」！強逼口腔運動

轉污點證人遭柯質疑　邵琇珮：思慮不周

更多

最夯影音

更多

【私訊截圖全曝光】家寧反擊Andy斷章取義！奶奶過世對話後續真相是…

【泰格與雪兒】真的很環保

【泰格與雪兒】你們斯個絕配

誰能扛得住紅毯簽鏡頭？　林志玲遭考驗…楊冪秒躲開

【疲勞釀死劫】61歲婦載孫失控暴衝！ 91歲嬤被噴進騎樓無辜喪命

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面