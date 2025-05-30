作證柯文哲接受京華城陳情　邵琇珮：公務員服從市長決定

▲京華城案認罪被告邵琇珮今（29日）以證人身分出庭，表示不解柯文哲同意京華城的陳情，但「市長下決定，公務員都會服從」。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地院審理京華城案，今（29日）傳喚已認罪被告、現任台北市府參議邵琇珮作證，首度當庭面對被告柯文哲等昔日市府長官詰問，她證稱不解當年柯為何接受正和市府打官司的京華城陳情，但「市長下決定，公務員都會服從」，她自認公務和柯據理力爭，不會被拔官處分。

邵琇珮證稱，任職台北市府都市發展局正、副總工程司時，多次處理京華城陳情，還因此被監察院約詢，她最初不清楚京華城調整基準容積率的具體金額，「我想，柯文哲市長當時也不知道」，但台北市府設有容積銀行，柯任內應該知道「容積率是有價格、可以買賣的」。

邵琇珮說，柯文哲2014年底上任後，市議員應曉薇就不斷為京華城爭取調整基準容積率到560%，但前手郝龍斌市府堅持392%，這種調整差了100個億，「不是我們基層公務員所能承擔」、不能僅靠一紙公文就辦理。

她曾在市長與市議員便當會的會前會，提醒柯文哲注意此事，因沒議員在場、她比較敢講，畢竟「公務員不可能昨天還是392，換了市長，今天就變成560」。

▲柯文哲先前庭訊曾誇邵琇珮是優秀公務員，會跟長官據理力爭。（資料照／記者李毓康攝）

邵琇珮說看過京華城2018年，要求永久保障12萬0284平方公尺允建樓地板面積的陳情書，時任副市長林欽榮找她跟都發局高層討論，向柯文哲報告京華城應循行政救濟管道爭取訴求，北市府當時已依監察院糾正，將基準容積率調整為560，納入之後公布的2018年都市計畫變更，但刪除允建樓地板面積。

後來京華城為此訴求提起行政訴訟，審理中，京華城希望和解。邵琇珮說，當時都發局擬辦意見為訴訟中「不和解」，柯文哲卻在2020年3月10日的便當會，裁示請京華城提出陳情，由都發局提送都委會研議，她個人經驗，從沒看過市府對訴訟中個案受理陳情前例。

不過她仍在陳情轉研議的公文核章，她不解柯文哲裁示的理由，但「市長下決定，公務員都會服從」、「不會質疑或挑戰長官的決定吧」，加上時任都發局長黃景茂也出席這場便當會，代表可能是市府的決策。

被問到偵辦期間供稱對於京華城陳情轉研議「擋也擋不住」、「不想被降職」，邵琇珮說這是實話，在她之前，已有6人核章同意，「不太可能我第7個章，就不同意吧？」所以她認為這樣「不就是擋不住了嗎？」但她自認不會因為不同意就被拔官。

邵琇珮說偵查中，被檢察官訊問若覺得市長的裁示有疑問，為何不反抗，她主動提到曾反對柯文哲決定、遭柯摔筆拔官且永不錄用的林姓科長為例，用意是她不受此事影響，但不是每個人都有勇氣據理力爭、會選擇沉默以對，她是少數敢舉手問柯、提出不同意見的人。

邵琇珮看著被告席上的柯文哲說「相信我的話，柯市長也不反對吧」柯先前庭訊曾誇邵是優秀公務員、會跟長官據理力爭，意指邵不做違法的事。林欽榮作證，也誇邵「比優秀更優秀」，但林的意思是邵處理京華城案很為難、受了委屈，柯、林對邵的肯定，意義大不相同。

邵琇珮說，2020年6、7月間，應曉薇替京華城2度開協調會，商討如何擬定爭取容獎的方案四內容，她認為京華城一貫態度「只想得到、沒說付出」，因議員在場，她顧全府會和諧，所以分享自身經驗，建議京華城應提出對都市發展願做什麼貢獻、回饋，否則「別說都委會委員，我也不會同意」。

檢方問她提出這些建議「是不是有壓力」，邵答稱「沒有啊！我沒有壓力」。至於她偵查中說應曉薇與顧問吳順民在市府關於京華城案的會議「盯場」，是指2人很積極，尤其吳順民幾乎都到場，曾在協調會請大家配合辦理，這種話可能會讓都發局同仁有壓力。