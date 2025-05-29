京華城案轉污點證人遭柯文哲質疑　邵琇珮自承「思慮不周」

記者黃哲民／台北報導

台北地院審理京華城案，今（29日）傳喚同案被告、現任台北市府參議邵琇珮作證，柯文哲的律師團質疑她偵訊說過「若明知違法，會駁回」等重要供詞，為何沒寫進筆錄，並質疑她是否受迫認罪，邵說應訊者未必敢要求每句話都記錄，她認罪是自認處理京華城案「思慮不周」，未來能否保住公務員資格，她「盡量做最壞的打算、最好的期盼」。

▲京華城案被告邵琇珮今（29日）以證人身分出庭，表示認罪是自認處理京華城案「思慮不周」。（圖／記者黃哲民攝）

邵琇珮從2014年10月到2022年11月，先後擔任台北市府都市發展局副總工程司、總工程司，後調任台北市都市計畫委員會執行秘書，她被控任內迎合上意保官位，涉「行政指導」不具都更資格的京華城，提出都市計畫細部變更案、比照《都更條例》爭取20%容積獎勵，並將京華城提出的方案四送公展，是都委會審議過關的開端。

邵琇珮偵查中認罪轉為污點證人，被起訴涉犯圖利罪嫌，因符合《證人保護法》減刑事由，檢方求刑1年3月、緩刑2年。

▲京華城案被告邵琇珮今（29日）以證人身分出庭，表示認罪是自認處理京華城案「思慮不周」。（圖／記者黃哲民攝）

審判長今提醒邵琇珮有權不自證己罪、可拒答會讓自己受刑事訴追的特定問題，但須注意《證人保護法》規定。柯文哲透過辯護律師團始終質疑邵迫於檢方不正訊問而認罪，今由律師問邵偵辦期間應訊時，被檢方提醒「如果認為這樣呼攏得過去，妳就試試看」，當下是否害怕。

邵琇珮自稱擔任公務員很久，「也不見得會怕」，只是到案至今一直被當成賊、感受不好。律師問到她偵訊時說「若明知違法，會駁回」、「我沒有明知違法」、「監察院只說違失沒認定違法」等語，為何沒寫進偵訊筆錄，邵答稱不管誰被偵訊，心理壓力都很大，不一定敢爭取每句話都記錄，但她看過筆錄「大致意思沒跑掉」。

邵琇珮表示，建議京華城以都市計畫變更程序、比照都更申請容獎，當時沒任何預設立場，用意僅是京華城改建容積爭議很久，若大家能好好討論，不失為解決問題的途徑，但現在看來是「太過天真」。

柯文哲的律師追問她認罪前有無跟自己律師討論，邵琇珮說檢察官當時停止訊問，離開現場讓她跟律師討論很久、大概3小時，期間檢察官有來過1次，看她們還沒談完，檢察官就離開，律師建議她認罪較符合個人權益。

柯文哲的律師問她當時跟律師談了什麼，邵琇珮苦笑「我一定要說嗎？」審判長准邵免答，律師再問她為何認罪，邵邊講邊想，表示事後檢討自己「思慮不周」，處理京華城這麼大的爭議案件，應通案操作比較好，個案處理永遠會有公平性與社會觀感問題，「這是我認罪原因之一」。

柯的律師質疑「事後覺得認罪比較好？」審判長認為這是當事人自行選擇，再度准邵免答，律師換個方式，問邵難道不怕緩刑仍被褫奪公權、不能擔任公務員，邵說聽自己律師解釋過，當然希望保住自己資格，不過「我盡量做最壞的打算、最好的期盼」。

柯的律師團先前聲請勘驗邵琇珮去年（2024年）9月3日、4日應訊認罪的錄影錄音，想證明偵辦檢察官對邵不正訊問，今認為邵的證詞不足以釐清疑點，將待邵下周二（6月3日）繼續作證的結果，再敘明須勘驗哪些偵訊段落。