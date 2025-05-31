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「撕褲襪還要銬床上」人妻偷吃嬌喊：濕背秀服務　綠帽夫怒告

▲護理師返家驚見老公偷吃閨蜜。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲桃園人妻偷吃男同事狂聊鹹濕話題，被丈夫看手機抓包，憤而將小王告上法院。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／桃園報導

桃園一名人夫發現妻子小萱(化名)外遇男同事阿偉(化名)，兩人還大聊「跳鋼管、脫衣舞、撕褲襪、銬在床上」等鹹濕話題，人夫憤而結束9年婚姻，將阿偉告上法院求償百萬。桃園地院審理，法官認為阿偉侵害配偶權，要賠人夫18萬元，可上訴。

判決指出，人夫和妻子小萱在2015年結婚，兩人育有2名子女，人夫卻發現小萱從2024年2、3月間開始曖昧同事阿偉，手機裡還有諸多鹹濕訊息，包含兩人討論體檢，阿偉竟說「好貴，過來弟弟幫妳檢查不用錢」、「先去換性感蕾絲我才有辦法檢查」，小萱也嬌嗔「蛤，為什麼還要換，原來你是變態弟弟」，另還有「想看，穿小褲褲」、「是要看什麼，你這個色小鬼，丁字褲」、「那我說我想要妳跳脫衣舞，跳嗎？」、「我還鋼管舞勒，我只脫上衣喔」等情色對話。

此外，阿偉也和小萱討論性愛姿勢，「妳喜歡89嗎」、「我喜歡6...哈哈哈哈」、「我不喜歡那個動作很...就很害羞的姿勢啊而且還會被看得很清楚」，小萱更向阿偉示愛「我很願意幫你服務，全套」、「還是你要半套，你好色喔，老司機欸」、「vvvvip外加濕背秀服務」、「這件比你那件開高衩好太多…穿來誘惑你」、「要看你的弟弟聽不聽話」，阿偉也說「再這麼囂張，把妳銬在床上」、「萱不要，會X出來」等語，兩人形同熱戀愛侶。

直到人夫和小萱於2024年10月9離婚，小萱仍在離婚前每天和阿偉討論「小偉偉需要呼呼嗎」、「濕濕的要嗎」，更主動傳送大腿穿著褲襪的照片問「褲襪破了，要撕嗎？」、「我就知道你喜歡這個」，離婚前1天兩人還在聊「被妳口水征服了」、「我口水這麼厲害喔　要不要再嚐嚐看？」，對人夫的心情毫不在意，讓人夫看到訊息後大受打擊，將阿偉告上法院求償100萬元。

庭審時，阿偉表示，人夫沒經過小萱同意，就擅自翻拍她的手機對話內容，已侵害他和小萱的隱私權，而且他們倆人的性格都比較隨興，講話沒有忌諱，實際上兩人並沒有交往，只是一般朋友關係。

不過桃園地院審理，法官檢視相關對話證據，認為阿偉和小萱應是從2024年4月間開始交往，阿偉已侵害配偶權，審酌雙方工作狀況、經濟能力等一切情狀，判阿偉要賠18萬元，可上訴。

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