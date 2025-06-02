許藍方律師傳大肌肌照　人妻驚嘆：哇塞！很明顯

▲曾耀賢在健身房自拍肌肉照片給顏女看，顏女回應「哇塞」。（AI繪圖Adobe Firefly生成，本刊美術組後製）



圖文／鏡週刊

台中一名已婚的顏姓裝置藝術創作者，遭老公發現常與3名男子互動頻繁、曖昧促談，不僅傳裸露照片、自慰影片，還送情趣用品，一怒之下告上法院，其中一男竟是「最美性學博士」許藍方遭控不倫已婚名醫案的辯護律師曾耀賢。

本刊調查，人夫掌握了曾耀賢與顏女通訊軟體對話紀錄，妻子去年6月中旬傳訊給曾說：「我發現你們特別喜歡夜景。」曾回：「夜景是為了給妳先看一下，特別拍的喔～」「妳不在的夜景，都還好而已。」接著顏女又回：「吼吼。」「律師很會喔！」一週之後，顏女繼續傳訊「我對腹肌很有興趣」給曾，曾則立刻傳送他自己裸露上身的肌肉照片給顏，並回：「感覺不太明顯，我再多練一下好了。」人妻顏女則回「哦哦哦哦哦」「很明顯」「哇塞」等興奮語氣用詞。

▲顏姓藝術家主動向曾耀賢索要腹肌照，收到後還興奮回應。（示意圖，翻攝bilibili網站）

曾耀賢開庭時則辯稱，因為自己是律師，有個高中同學聯繫他，說朋友要打離婚官司，詢問有關扶養費的問題，他因此才和顏女聯繫上，當時他剛好正在拍夜景和健身，所以才和對方談論並分享夜景和健身照片，並不知道對方的真實姓名及身分，也沒見過對方。不過，提告的人夫從妻子與曾的對話紀錄認定，2人明顯關係不尋常，因此向曾男及妻子共同求償100萬元。

台中地院法官審理後則認定，顏女與楊男2人經合法通知，未於言詞辯論期日到場，也未提出書狀辯護，依民事訴訟法相關規定，「視同自認」，因此認定丈夫所主張的事實「堪信為真」，判顏女應賠償丈夫15萬元；楊男、顏女應連帶賠償5萬元。

至於曾耀賢部分，法官認為兩人討論的內容，僅見曾男自認健身有成，或許只是分享，或許要炫耀身材而已，看不出有曖昧、親密或其他含有情愫之意，也無逾越正常男女社交行為，未達破壞夫妻婚姻制度下共同生活信賴基礎的程度，判駁回。

▲台中地院認為曾男與顏女之間應無私情，判不用賠償。

陳男部分，丈夫雖提出妻子通訊軟體通話翻拍照片，但法官認為，這僅知雙方通話時間，至於通話緣由、內容，是談論公事抑或私事，均不得而知，更遑論內容是否有任何曖昧、親密或其他含有情愫，難以認定有逾越男女分際，因此駁回丈夫對陳男求償的請求。

曾耀賢律師對此判決的反應，第一句就說「我沒事！」他非常感謝法官的明察秋毫，還他一個清白、公道。他說起因是朋友說有一個正要離婚的女性友人有法律方面的問題想請教，他連人長甚麼樣子、名字是甚麼都不知道，就加了對方的賴，然後提供對方相關法律資訊，僅此而已。結果對方丈夫把與她聯繫過的友人都告了，包括免費諮詢服務的他在內，讓他跑了趟台中開庭，解釋自己的清白。開庭時，也沒有看到女主角本人，僅和一名被告的男子一起開庭，幸好「沒事了。」算是一場經驗。



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