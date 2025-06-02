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哄抬票價！菲律賓下令關閉亞航AirAsia MOVE網站

▲▼ 亞洲航空（AirAsia）A320客機。（圖／達志影像／美聯社）

▲菲律賓下令關閉線上預訂平台AirAsia Move，理由是趁機哄抬票價。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

菲律賓交通部2日表示，已下令亞洲航空（AirAsia）線上預訂平台AirAsia Move停止在菲律賓銷售機票，理由是涉嫌收取不合理的高額票價，正準備對其提出經濟破壞訴訟。

菲律賓詢問報、菲律賓星報等報導，迪松2日在簡報會上表示，先前接獲議員等人的投訴，才發現AirAsia Move網站機票價格異常偏高的狀況。投訴內容提到，2人透過AirAsia Move平台訂購菲律賓航空從塔克洛班市（Tacloban City）飛往馬尼拉的機票，價格為7萬7704披索，換算下來一個人要價近4萬披索，但若是直接透過菲航官網購買機票，2人機票只需要4萬9507披索。

迪松指出，AirAsia Move網站可能是利用聖胡安尼科大橋（San Juanico Bridge）進行部分封閉的狀況，進而抬高票價，「很明顯，這根本就是荒謬至極……甚至可以說是犯罪行為。我今天已經要求他們關閉網站，這樣AirAsia Move就不能再詐騙其他人，我相信議員不是唯一的受害者」，並要求民航委員會與交通部航空小組立即對AirAsia Move提出刑事經濟破壞訴訟。

菲律賓交通部5月26日對AirAsia Move發布停止令。對此，AirAsia Move已表示將會遵照相關指示，但主張公司是總部設在馬來西亞的海外線上旅遊業者，不受菲律賓民航委員會的管轄。民航委員會執行董事阿爾西拉（Carmelo Arcilla）說明，儘管AirAsia Move平台並未直接受民航委員會管轄，但票價問題仍屬於其職權範圍內。

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