甜美人妻玩3男　許藍方辯護律師淪陷傳裸照

▲曾耀賢律師（右）曾因為許藍方（左）辯護出庭，而聲名大噪。（ETtoday授權）



圖文／鏡週刊

台中一名已婚的顏姓裝置藝術創作者，遭老公發現常與3名男子互動頻繁、曖昧促談，不僅傳裸露照片、自慰影片，還送情趣用品，一怒之下告上法院，其中一男已遭判賠。而捲入這起風暴的當事人之一，竟是「最美性學博士」許藍方遭控不倫已婚名醫案的辯護律師曾耀賢，他藉著幫忙打離婚官司認識人妻，還大搞曖昧傳送自己的多張裸體肌肉照挨告，但最後被法官認為只是在炫耀身材，判免賠。

2021年間，本刊踢爆，「最美性學博士」許藍方驚傳偷吃名醫人夫，正宮暴怒指控她明知男方有妻小卻大談不倫戀。

許藍方和人夫的對話紀錄，還出現「高潮再高潮」「在床上叫別人的老公」「怕你老婆都想嫁給我」等露骨性暗示語句，甚至傳送多張裸身自拍及穿著性感睡衣露乳溝照，當時許藍方委任曾耀賢為辯護律師，最後許藍方遭法院判賠50萬元給正宮，因放棄上訴，判決確定。

▲雖已婚、育有一子，顏女依舊保有甜美少女氣息。（翻攝自IG）

無巧不巧，許藍方的辯護律師曾耀賢，近日卻也捲入一起官司，與他的當事人一樣，同樣成為遭控介入家庭的男主角。

本刊調查，人夫掌握了曾耀賢與顏女通訊軟體對話紀錄，妻子去年6月中旬傳訊給曾說：「我發現你們特別喜歡夜景。」曾回：「夜景是為了給妳先看一下，特別拍的喔～」「妳不在的夜景，都還好而已。」接著顏女又回：「吼吼。」「律師很會喔！」一週之後，顏女繼續傳訊「我對腹肌很有興趣」給曾，曾則立刻傳送他自己裸露上身的肌肉照片給顏，並回：「感覺不太明顯，我再多練一下好了。」人妻顏女則回「哦哦哦哦哦」「很明顯」「哇塞」等興奮語氣用詞。

▲顏女作品柔雅中帶些許性感和神祕，猶如她自身散發的特質。（翻攝自IG）

不只曾耀賢，顏女又被老公發現，婚內還與一名楊姓男子親密聯繫，不僅將自拍照、裸露照片及影片傳給楊，還分享自己與其他男子的親密照片，而楊男也有回傳情色言語給顏女，兩人關係極為曖昧，顏的先生於是向楊男及妻子共同求償50萬元。但對於這些指控，楊男在法院審理過程中卻未到庭答辯。

▲台中地院認為曾男與顏女之間應無私情，判不用賠償。

顏女遭控精神出軌的對象還有第三人，她老公發現，妻子平時與他感情不和、話不投機，卻能在婚外與一名陳姓男子相談甚歡，兩人一聊起來竟可超過3小時又35分，因此對陳男及妻子共同求償50萬元。對此，陳男到庭則供稱，兩人也僅止於聊天，沒有任何的親密行為、踰矩話語，否認與其妻有私情。



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