陸委會稱依兩岸條例查處旺中　中時回應了

▲陸委會。（圖／ETtoday資料照）



大陸中心／綜合報導

陸委會1日發布新聞稿，指稱旺中集團在「海峽兩岸中華文化峰會」當中，唱和中共官方、損害我國家主權。對此，中國時報聲明回應，根據法律相關規定，台灣、大陸一個中國，大家應一起遵守憲法、憲法，一起為兩岸和平、台灣的未來打拼。

陸委會1日發布新聞稿，指稱旺中集團協助中共辦理具統戰意涵之「海峽兩岸中華文化峰會」，並唱和中共官方，損害我國家主權，嚴重危害國家利益。

陸委會表示，中共長期利用兩岸交流場合，包裝對台統戰意圖，會方先前已提醒，「海峽兩岸中華文化峰會」等以媒體與文化交流為名，將台灣媒體人、文化人叫到北京「訓話」、「指導」，已非單純文教交流性質，非政府樂見。

陸委會新聞稿中提及，「旺中集團一意孤行，為了一己私利，不顧社會觀感，發表傷害我國家主權言論，甘願成為中共對台統戰的棋子，在此給予最嚴厲的譴責。政府也將檢視該等媒體集團行為是否涉及和中共黨政軍合作而有違反兩岸條例第33條之1的情況，依法處理。」

至於具體是哪些行為損害國家主權、危害國家利益，陸委會的新聞稿中並未點出。

對此，中國時報1日表示，根據《憲法》及《兩岸人民關係條例》的規定，台灣、大陸同屬一個中國，台灣人就是中國人，「本是中華兒女，這是我們一貫立場，呼籲大家遵憲、護憲，一起為兩岸和平及台灣未來打拚。」