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民調：57.9%支持陸配交除籍證明　70%支持軍公教不可領中共身分證

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

陸委會29日公布最新民調，對於「政府依法要求大陸配偶提出已註銷大陸戶籍的證明」，有57.9%的受訪者表示支持，32.8%的受訪者不支持；對於「政府要求軍公教人員具結不可以申領持用中共的身分證件」，有70%受訪者表示支持，22.8%的受訪者不支持。

該份民調為陸委會委託全國公信力民意調查公司製作，其中，近7成民眾（69.4%）支持賴總統強調只要對等尊嚴，台灣樂意跟中國大陸交流合作，透過交流取代圍堵及對話取代對抗；逾8成6（86.8%）支持總統呼籲中國大陸正視中華民國存在事實，了解台灣人民希望過著民主、自由及人權的生活。

▲▼陸委會民調。（圖／翻攝陸委會）

近9成（89.0%）同意政府主張兩岸應相互尊重，透過不設任何政治前提進行溝通對話，7成以上（70.5%）支持政府為防範中共對台統戰、滲透，持續推動國安法制改革。7成（70.0%）支持政府要求軍公教人員具結不可申領持用中共的身分證件，及近6成（57.9%）支持政府要求陸配提出已註銷大陸戶籍的證明之作法。

超過8成6民眾（86.2%）不認同共軍機艦在我周邊活動，甚至刻意逾越海峽中線；近8成不認同中共在國際場域強調「台灣問題」是中國內政，並要求其他國家遵守其所謂的「一個中國原則」的作法（79.3%），及不認同中共說台灣前途在於國家統一（79.4%）。

▲▼陸委會民調。（圖／翻攝陸委會）

逾7成3（73.1%）不認同中共說要承認「九二共識」，兩岸同屬一個中國，雙方才能開展對話協商。調查也顯示，近8成民眾（78.8%）不認同中共再度阻撓台灣參與WHA，並且說台灣人民的健康權利已有切實保障的說法；超過8成7（87.1%）支持政府主張台灣人民有權享有與世界上所有人民一樣的健康權益，不應被排除在世衛組織等全球健康體系外。

陸委會強調，兩岸關係的發展取決於雙方能否相互尊重、互釋善意，政府不卑不亢，致力維持現狀及推動兩岸良性互動的政策立場不變，呼籲北京當局認真理解我方釋出的善意，務實面對「兩岸互不隸屬」的客觀事實及台灣主流民意，與我政府透過溝通對話化解分歧，共同追求台海和平、互利互惠與共存共榮。

此項民調由陸委會委託全國公信力民意調查公司，於114年5月22日至24日以電話訪問台灣20歲以上成年民眾，有效樣本1074份，信賴度為95%，抽樣誤差在±2.99%。

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