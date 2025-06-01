玉山東遊記暑期登場　10場次認識南安田區及布農族文化

▲南安展示館。（圖／玉山國家公園管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

玉山國家公園管理處南安遊客中心將於今年暑假期間辦理「玉山東遊記~南安步行旅」活動，邀請遊客走訪中心周邊，以遊客互動方式宣導國家公園保育山林自然生態、落實愛護野生動物，也認識南安田區有機稻田及在地布農族文化。

玉管處指出，南安遊客中心位於玉山園區之東、花蓮臺東中間山區地帶和八通關越嶺道東段瓦拉米步道的出入口，以花東田區美景及慢活步調、短程山林健行活動著稱，也於暑假期間辦理定時定線定點解說宣導活動。

▲南安有機田區。

玉管處表示，本是活動時間為7月12 、26、27日及8月2、16、17日下午場(13:50~16:20) ，7月13 、27日及8月3、17 日上午場(08:50~11:20) ，預計辦理10場次(活動時程約2小時半)，由解說人員帶領自南安遊客中心集合，解說玉山國家公園、八通關開鑿紀念碑、八通關越嶺道路人文史蹟、布農畫曆廣場認識布農傳統文化歷史、田園觀景臺認識南安有機稻田及在地布農族部落文化，完成全程路線遊客可獲該處解說宣導品1份。

玉管處歡迎來訪花東遊客參加玉山東區夏日南安步行旅活動，採線上報名方式，每梯次20人，當日仍有名額可現場報名，活動相關訊息可至玉管處官網（https://www.ysnp.gov.tw）查詢。