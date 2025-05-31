減肥名醫為BMI19女2度縮胃　美女醫王姿允罵「毀人一生」挨告



▲家醫科醫師王姿允批評另名減重醫「毀人一生還沾沾自喜」挨告。（圖／翻攝自王姿允FB）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄知名王姓減重醫師在臉書表示，他曾幫168cm/55公斤(BMI約19.49kg/㎡)的女友人2度做縮胃手術，作為他認為「減重手術能拿來做醫美」的佐證，被家醫科醫師王姿允批評他「毀人一生還沾沾自喜」，王姓醫師得知後憤而將王姿允告上法院，求償80萬。橋頭地院審理，法官認為王男闡述縮胃手術的優點，將影響一般民眾對於縮胃手術的評估，當然是可受公評事項，判王姿允免賠。可上訴。

據了解，王姓醫師在粉絲頁討論「減重手術能不能拿來做醫美」，表示他認為可以，並舉例自己多年前曾免費替168cm/55公斤的女性友人做迷你縮胃手術，對方瘦了3公斤後，又復胖到58公斤，於是他又為她做了一次標準縮胃手術，而女友人現在體重值在49到52公斤浮動，並在結尾說「如果給你選，你希望你的身體是：1. 錨定在56-58公斤，努力節食運動才能到50-52，還是2. 錨定在50-52公斤，故意吃垃圾食物如奶昔冰淇淋才會胖到56-58」。也有網友留言詢問「為何不是3選擇健康營養的飲食，少量合適的運動減到52，甚至可以更健康瘦？」

而家醫科醫師王姿允則於2023年4月4日，以個人帳號發文時回覆網友留言，指王姓醫師「毀人一生還沾沾自喜」，被王姓醫師告上法院。

王姓醫師指出，他是消化外科專科醫師，也是台灣減重手術知名醫師，王姿允的言論已嚴重貶損他的名譽及社會評價，向她求償80萬元。

▲王姓醫師表示曾為女友人做縮胃手術。（圖／翻攝自「大踐師-王銘嶼的實踐修鍊場」）

庭審時，王姿允表示，王男既是知名醫師，在社會上就有相當影響力，言論屬於可受公評的事項，而王男在臉書粉絲專頁發布貼文，宣揚縮胃減重的內容及回覆中，有許多對一般民眾健康不利的錯誤觀念，以及誇大不實的描述。

王姿允指出，依衛福部國民健康署成人肥胖防治實證指引內容，減重手術應審慎為之，若未符合「BMI≧27.5kg/㎡」此一特定要件，不宜接受相關減重手術，然而王男貼文中的友人BMI約為19.49kg/㎡，接受手術後僅減重3公斤，王男卻用這個案例宣傳他的縮胃手術，已背離專業醫師對病患應以「健康」為第一優先考量的責任，她僅提出不同意見供社會大眾參考，必沒有貶損王男的意思。

法官比較雙方貼文內容後，認為王姿允雖批評王男的行為，但主要目的在表達對於王男做縮胃手術的不認同，表達主觀感受，也是意見表達範疇，並非無的放矢的謾罵，也沒使用偏激不堪的言詞，是言論自由保障範圍，判王姿允免賠。可上訴。