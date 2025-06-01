自然奇蹟降臨山上水道博物館　黑冠麻鷺育雛成功、稀有朱鸝現蹤

▲台南山上花園水道博物館黑冠麻鷺成功育雛，3隻幼鳥羽翼漸豐開始學飛。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

端午節過後好消息接連傳出！台南山上花園水道博物館傳來生態喜訊，黑冠麻鷺成功育雛，3隻幼鳥羽翼漸豐，近期已開始展翅練習飛行，為園區添上一抹自然奇蹟的生命力。

黑冠麻鷺為台灣特有亞種，對棲地相當挑剔，今年選擇在B館快濾桶室前方羅漢松林築巢，巢位緊鄰參觀路線。由於距離遊客動線相近，博物館原擔心人潮干擾育雛，一度實施周邊區域管制，撤除附近桌椅並強化清潔與維護。如今幼鳥順利長成，館方與生態觀察者終於鬆了一口氣。

自2021年起，黑冠麻鷺多次在園區繁殖後代，反映山上水道博物館良好的生態環境。去年更與保育團體合作設置遠距攝影設備，直播育雛畫面供民眾觀賞，兼具生態教育與紀錄價值，廣受好評。

不只黑冠麻鷺，館區近期還驚喜發現稀有保育鳥種朱鸝現身林間。其艷紅羽色吸睛十足，能在低海拔開放空間出沒，也顯見園區棲地品質之優。此外，白腰鵲鴝、白頭翁、五色鳥、綠繡眼等鳥類鳴唱此起彼落，成群雛鳥練飛身影穿梭林間與建築屋簷間，令人感受蓬勃夏日生機。

館方表示，未來將持續觀察鳥類動態，適時調整遊園管理，並透過導覽與教育活動持續推動生態保育，讓歷史建築與自然教育共融的願景持續深化。也歡迎民眾趁著夏季前來造訪，共同見證這場生命的奇蹟與自然的恩賜。