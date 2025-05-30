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呂秋遠道歉了！未及時澄清爭議　「虛心接受評論、檢討不足之處」

▲律師呂秋遠。（資料照／翻攝網站／宇達經貿法律事務所）

▲律師呂秋遠。（資料照／翻攝網站／宇達經貿法律事務所）

實習記者石嘉豪／台北報導

網紅律師呂秋遠昨（29日）晚間在沈寂一個多月後，以5000字貼文回應私生子風波，且公布與女方的私訊內容，提到是「生母勾引他」才造成此事，引發各界熱議。但疑似被檢舉遭臉書刪文，呂秋遠隨後再次張貼，並強調文章跟他尊嚴有關。豈料文章2度遭到臉書刪文，對此，呂秋遠表示，不再貼文了，但他要向支持他的人道歉，自己會虛心接受評論，也檢討不足之處。

呂秋遠的私生子風波持續延燒，他昨日貼出與生母林姓律師的部分對話截圖，並洋洋灑灑寫下5000字的反擊文，內容指稱，是林女先勾引他。但林女則透過作家H，公開她與呂秋遠的對話截圖，H譴責男方為了自身形象，不惜抹黑別人，譬如在2023年3月23日對話中，呂秋遠主動約林女吃飯，「這已經完全符合一般男人追求女人的對話與流程」，呂秋遠也希望林女收下承諾。

不過，呂秋遠的5000字反擊文出爐後，臉書疑似因為收到大量檢舉，並以「該文違反《社群守則》中有關成人誘惑的規則」為由，撤下這篇文章，呂秋遠只好再次張貼此文，並寫下「這篇文章跟我的尊嚴有關，我只是想說清楚真相而已，好嗎？」。

不料，稍早呂秋遠在臉書透露，自己的文章第二次被臉書刪除，他選擇就不再張貼了，接著無奈地說，這一個月來，一直沒有能好好的跟支持他的人說出真相。

呂秋遠說，他只是想要讓事情好好的沉澱，所以，才沒有在第一時間澄清，卻反而讓生母及部分網紅有機會對他伺機抹黑，導致有些支持他的人失望，在此要向這些人道歉。

最後，呂秋遠強調，所有的評論他都會虛心接受，也會檢討自己的不足之處，好好處理自己的事，無論如何都不該由媒體與網路來主導一切，謝謝各位的關心，他會繼續努力，在這個不完美的世界。

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