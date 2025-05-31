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移民署台北收容所「粽香傳情．共融端午」　收容人體驗包粽

▲▼移民署的台北收容所收容人端午包粽。（圖／記者黃哲民翻攝）

▲移民署的台北收容所收容人端午包粽。（圖／移民署提供）

記者黃哲民／台北報導

移民署北區事務大隊台北收容所為讓在收容所內的收容人感受到節慶氛圍與人文關懷，於端午節前夕舉辦「粽香傳情．共融端午」文化活動，邀請受收容人一同參與包粽體驗與文化交流，展現多元族群融合的溫暖情懷。

這次的活動獲得越南、泰國、印尼及菲律賓等國的受收容人非常熱情、踴躍的參與。活動開始時，工作人員向受收容人講解端午節的由來和粽子的製作方法，隨後由受收容人親自動手體驗包粽子的樂趣。起初因為還不熟悉而手忙腳亂，引起現場笑聲不斷，但每位參與者都充滿喜悅，並互相交流和學習。這場活動不僅讓受收容人體驗到了包粽子的樂趣，更深化了他們對台灣文化的理解和認同。

台北收容所向來重視人性化方式管理，持續改善收容環境，經常舉辦各種關懷活動，安定受收容人等待返國時的心情，同時也積極聯繫，相關國家駐台機構協助辦理旅行文件、安排機位，順利完成加速執行遣送的任務，讓他們能夠提早返鄉與家人團聚。

台北收容所所長鄭曜䅞表示：移民署為落實「尊重多元、欣賞差異」的觀念，將繼續舉辦類似的跨文化活動，除尊重與分享不同國籍受收容人的母國文化外，也讓他們更了解台灣社會對多元文化的包容與重視。另外端午佳節將至，台北收容所為防範非洲豬瘟，也利用本次活動機會加強宣導請受收容人轉知國外親友，千萬不要郵寄豬肉產品至臺灣，以免受罰。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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