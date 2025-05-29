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慈濟草屯聯絡處慨捐素粽　移民署南投受收容人感受跨國端午情

▲慈濟「粽」恩情，移民署南投收容所偕受收容人慶端午。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲慈濟草屯聯絡處於端午節前夕捐贈移民署外籍受收容人素粽。（圖／移民署南投收容所提供）

記者高堂堯／南投報導

明天就是端午節，移民署南投收容所近日獲慈濟草屯聯絡處捐贈素粽和蘋果，提供給受收容人品嚐，也共同舉辦浴佛節感恩活動，希望藉由美食和浴佛儀式療癒其味蕾和焦躁心靈，彌補佳節無法與家人同聚的遺憾，同時分享我國傳統文化和臺灣大眾的溫暖。

慈濟草屯聯絡處捐贈素粽當天，來自不同國家、有著不同的端午習俗的多位受收容人，你一言我一語地互相分享家鄉過節習俗，在粽子香中渡過充滿歡笑與感動的午後時光。

▲受收容人一同浴佛祈福。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼受收容人一同浴佛祈福。

▲慈濟「粽」恩情，移民署南投收容所偕受收容人慶端午。（圖／記者高堂堯翻攝）

來自印尼的受收容人「阿蒂」眼眶泛淚、感慨地說：「我媽媽也會自己包粽子，吃粽子讓我想念印尼的家人，好久沒回印尼了，我好想他們！」越南受收容人「小玉」則打趣地說：「你們知道越南端午節其實是吃酒釀湯圓嗎？因為我們要殺蟲（意指體內的寄生蟲）！」也讓阿蒂破涕為笑。

南投收容所表示，該單位辦理中部地區逾期停(居)留外來人口收容及遣送工作，提供符合人權的收容環境，讓受收容人於等待返國期間，能有一處舒適的棲息之所；所內定期與慈濟等公益團體合作辦理關懷及義診活動，提供受收容人內心安定的能量，同時積極辦理遣返流程，期待受收容人能早日與返國與家人團圓。

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