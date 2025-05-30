快訊／8級強風來了！7縣市發特報　下波鋒面「影響時間」曝

▲端午連假收假日悶熱，下周受西南風及鋒面影響天氣不穩定。（圖／記者李毓康攝）



記者董美琪／綜合報導

中央氣象署晚間9點25分發布的陸上強風特報（黃色），受東北風增強影響，2025年5月30日晚上至31日晚上，新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、屏東縣及澎湖縣等地區，局部地區可能出現平均風速達6級以上，或陣風達8級以上的強風情況。

氣象署已針對上述地區發布黃色燈號警示，提醒民眾注意，在戶外請小心路樹、不堅固建築或定置物被強風吹落之碎片；戶外工作者請注意安全；加強牢固戶外物品；行車減速慢行，留意大眾運輸延誤訊息。

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另外氣象署表示，明天端午節（31日）天氣相對較為穩定，各地大多為多雲到晴，僅迎風面東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後各山區有局部短暫雷陣雨；氣溫方面，東北季風減弱，風向漸轉為偏東風，各地氣溫將回升，預測西半部高溫32至34度，東半部28至30度，白天較悶熱，中午前後紫外線強，應注意防曬並多補充水分；而各地低溫約20至24度；至於澎、金、馬均為多雲到晴的天氣，澎湖24至30度，金門22至29度，馬祖21至26度。

由於東北風影響，桃園至雲林沿海地區及基隆北海岸、恆春半島、澎湖、金門局部有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，海邊活動請注意安全。

6/3（二）、6/4（三）滯留鋒面影響，天氣相當不穩定，易有短延時強降雨；6/3中南部地區有不定時局部短暫陣雨或雷雨，其他地區亦將陸續轉為局部短暫陣雨或雷雨，西半部地區及午後各地山區有局部大雨發生的機率；6/4西半部、東北部及東部地區有短暫陣雨或雷雨，西半部地區並有局部大雨發生的機率，東南部地區亦有局部短暫陣雨。

陸上強風區域【黃色燈號】有效時間：2025/05/31 23:00:00

新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、屏東縣、澎湖縣。