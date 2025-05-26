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超巨一包「好市多魔王洋芋片」限定口味　勇者一吃：濃到嚇人

▲▼ 。（圖／翻攝好市多官網）

▲濃香菜限定口味，官網缺貨中。（圖／翻攝好市多官網）

網搜小組／劉維榛報導

魔王級的「香菜口味」接受度兩極化，每當有特殊新品推出，總能引發騷動！不少勇者在好市多買了限定「濃香菜」洋芋片，直呼聞起來沒味道，但一口咬下「濃濃香菜味一湧而出」，有些人超愛，有些人則嚇歪，「後勁的辣味，還有點甜鹹的滋味」、「香菜味濃到嚇人...不會再吃第二片」。

一名網友在臉書《好市多商品資訊分享》驚呼，在賣場看到一款「濃香菜」口味的洋芋片，並笑虧香菜控快衝一波，且份量超巨「一包有580公克，讓大家吃個夠！」

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不僅如此，台南部落客「熱血玩台南」也分享，他本身熱愛香菜，看到這款限定的濃香菜口味，直呼看來「香菜真的很有市場！」

消息一出，也勇者在臉書分享，「聞起來沒什麼味道，吃下第一口濃濃的香菜味一湧而出，伴隨著一點點的蒜味、後勁的辣味，還有點甜鹹的滋味」、「香菜味濃到嚇人...不會再吃第二片」。

事實上，過去也有「香菜口味的多力多滋」、「榴槤口味的洋芋片」與「香菜口味的脆薯」，有網友哀喊跑3家才買到，其中香菜脆薯還附嘔吐袋，讓不少網友笑喊超級酷，「嘔吐袋超有創意」、「還送嘔吐袋，也太浮誇」、「上次吃同學買的覺得很好吃耶，贈品竟然是嘔吐袋」、「香菜還行，榴槤直接pass」。

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