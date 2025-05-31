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投8880萬經費費時3年　南投市閒置魚市場變身多功能大樓

▲南投市首家多功能綜合大樓啟用，讓閒置魚市場變身生活新據點。（圖／南投市公所、南投縣政府提供，下同）

▲南投市首家多功能綜合大樓啟用，讓閒置魚市場變身生活新據點。（圖／南投市公所、南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投市舊魚市場閒置10多年，經投入3年多時間和8880萬元經費整建與活化，變身為嶄新的「南投市多功能綜合大樓」；縣政府指出，該大樓兼具文創產業展售、集會所、社區關懷據點及日照中心等綜合性功能，也是中興新村的新地標。

揭牌啟用典禮21日辦理，縣府社會及勞動局長林志忠、衛生福利部簡任技正白姍綺、南投市長張嘉哲、縣議員宋懷琳、簡千翔、林儒暘、張婉慈、市代表會主席張惠卿及多位市民代表、南投市各里長、附近鄉親都到場共襄盛舉。

▲南投市首家多功能綜合大樓啟用，讓閒置魚市場變身生活新據點。（圖／南投市公所、南投縣政府提供）

▲南投市首家多功能綜合大樓啟用，讓閒置魚市場變身生活新據點。（圖／南投市公所、南投縣政府提供）

林志忠表示，南投縣年滿65歲以上老年人口比率已達22%，為實現「在地老化」、「在地安老」之照顧理念，縣府配合長期照顧政策及一國中學區一日照布建原則，申請獲前瞻基礎建設城鄉建設之「公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫」補助1782 萬元、內政部補助900萬元，及南投市公所與縣府自籌經費，共同改建兼具長期照顧、社區活動及農特產展售等多功能綜合大樓，能就近照顧到中興新村地區有長照需求的長輩們。

▲南投市首家多功能綜合大樓啟用，讓閒置魚市場變身生活新據點。（圖／南投市公所、南投縣政府提供）

縣府介紹，南投市多功能綜合大樓1樓由地方創生新品牌「省府慢慢」與在地小農、手作職人合作，結合文創與社區文化特色販售農特產與友善選物；2樓為內興里集會所暨活動中心，由南投市大內興社區發展協會試辦每週三上午據點健康促進活動；3樓為內新里集會所暨活動中心，由南投市內轆社區發展協會於每週一、五辦理據點健促及集中用餐服務，透過多元活動促進社會參與及延緩失能。

4樓則是開辦中興國中學區第一家日照中心，由「安泰長照社團法人附設南投縣私立朝日社區長照機構」的專業照顧團隊進駐，可服務60名失智、失能者，實踐社區共融、在地老化之照顧理念，讓有長照需求者可就近在熟悉的社區接受服務，保有與社區之連結，也讓家庭照顧者安心喘息、紓緩照顧壓力。

張嘉哲則特別感謝前市長宋懷琳規劃及爭取經費興建，造就南投市老舊空間活化與資產再利用的代表作，不僅解決內興、內新兩里長期缺乏集會空間的問題，也為社區注入更多活力與人情味，歡迎鄉親們多加利用。

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