競爭激烈！莊佩君、林淑君獲南投市青山茶春季比賽特等獎

▲南投市青山茶春季比賽頒獎暨表揚模範農民。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投青山茶春茶比賽得獎名單日前揭曉，烏龍茶組及新品種組特等獎分別由莊佩君及林淑君榮獲，南投縣農業處表示，南投青山茶在市農會推廣連年舉辦春冬茶賽下，並透過頒獎展售，已大幅提升知名度，在每年的南投世界茶業博覽會，也都大受好評。

南投市農會於24日在鳳山里微熱山丘村民市集，舉辦114年度南投青山茶春茶比賽頒獎及模範農民表彰典禮，主持人南投市農會理事長藍獻謀、常務監事柯銘洲、總幹事王永樹除邀請芳美社區表演精彩太鼓，現場還展售紅龍果等當季農特產，立委游顥、縣議員蔡宗智、張婉慈及眾多代表、里長和眾多鄉親都出席參加。

縣府農業處長蘇瑞祥前往祝賀鼓勵及頒獎，除春茶比賽特等獎，並有莊淵原等模範農民獲得表場；蘇瑞祥說，南投青山茶屬於八大茶區之一八卦山，是低海拔優質茗茶，今年春茶賽烏龍茶組參賽茶樣有83件，新品種60件，特別的是經過茶改場中區分場長黃正宗及研究員簡靖華嚴格評審，淘汰率為0，足證參賽茶品的水準極為整齊，全部是精挑細選的優良好茶。

黃正宗、簡靖華評論表示，肯定烏龍茶組特等獎茶樣外觀墨綠勻整，水色琥珀金黃且清澈，帶有焙火香及發酵香、果香等，滋味甘甜有余韻；新品種組特等獎茶樣外觀墨綠緊結，水色金黃澄清透亮，烘焙適中帶有濃郁的花果甜香，茶湯滋味甘甜鮮爽有活性，皆維持青山茶春茶特色風味。