歷史建築活化再生！學甲原公學校動土修復　打造文資建材銀行新基地

▲台南學甲「原學甲公學校」修復工程啟動，預計2028年完工。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

具近百年歷史的台南學甲區「原學甲公學校」迎來重生契機！台南市文化資產管理處舉辦開工祈福儀式，正式啟動修復及再利用工程，工程完成後，該歷史建築將轉型為「南區文資建材銀行」，活化再利用傳統建材，延續教育功能與文化精神。

開工祈福儀式於校地東側舉行，由文化資產管理處代理處長林喬彬、明宜裡裡長塗志宏率領施工單位代表卓建光建築師事務所、港森營造有限公司及相關同仁共同敲錘動土，祈求工程平安順利。該校前身為「私立天仁高級工商職業學校」，由學甲實業家龔聯禎於民國47年創立，2015年因少子化停招，校地於2023年捐贈給市府，成為歷史資產活化的典範。

文資處表示，原學甲公學校為登錄歷史建築，因年久失修，出現屋瓦塌陷、壁體龜裂、嚴重壁癌等損毀，亟需修繕與補強。此次工程總經費7000萬元，由文化部文化資產局補助4200萬元、市府自籌2800萬元，預計2028年完工。屆時不僅成為建材收存平台，亦將支援傳統工藝師資訓練與文化再生推動，落實「點線面發展」文化治理目標。

市府強調，「南區文資建材銀行」將結合在地文化、職人技藝與文資修復資源，不僅補強建物結構，更復甦空間靈魂。未來將串聯文資修繕案、工藝傳習課程，成為南台灣文化保存與創生再生的重要基地。