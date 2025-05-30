Haribo「快樂可樂」軟糖驗出大麻　荷蘭多人食用不適急召回

▲德國知名彩色小熊軟糖品牌哈利波在荷蘭爆出食安風波 。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

德國知名彩色小熊軟糖品牌哈利波（Haribo）29日宣布在荷蘭召回一款可樂口味軟糖，當地消費者吃下這款糖果之後出現頭暈等不適症狀，經檢測內含大麻成分。

衛報報導，有問題的糖果為哈利波在荷蘭販售的可樂造型軟糖「快樂可樂（Happy Cola F!ZZ）」，當地家長發現孩子食用後不舒服之後，把糖果送至警局，經化驗之後證實糖果含有大麻成分。已知問題糖果均為哈利波正品，警方正追查大麻是如何混入糖果之中，以及這些產品是如何被運至店家出售。

HARIBO waarschuwt voor kilozakken HARIBO Happy Cola F!ZZ met houdbaarheidsdatum januari 2026. Er zijn zakken in omloop met snoepjes die bij consumptie kunnen leiden tot gezondheidsklachten, zoals duizeligheid. Eet de snoepjes niet. https://t.co/icDXeQflct pic.twitter.com/B0duAswmtv — Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (@_NVWA) May 29, 2025

荷蘭食品與消費品安全局（NVWA）表示，包括孩童在內的多人都在食用這款軟糖之後出現身體不適的狀況，作為預防措施，已全面召回這項產品，並提醒消費者「不要食用這些糖果」。哈利波表示，這款可樂造型軟糖有多種包裝規格，只有1公斤裝、保存期限為2026年1月的產品受到影響，生產批號為L341-4002307906。

哈利波行銷副總裁Patrick Tax說明，消費者安全是公司的首要考量，公司對這次的事件相當重視，正與荷蘭當局密切合作並協助調查。