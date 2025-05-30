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Haribo「快樂可樂」軟糖驗出大麻　荷蘭多人食用不適急召回

▲▼ 德國知名彩色小熊軟糖品牌哈利波（Haribo） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲德國知名彩色小熊軟糖品牌哈利波在荷蘭爆出食安風波 。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

德國知名彩色小熊軟糖品牌哈利波（Haribo）29日宣布在荷蘭召回一款可樂口味軟糖，當地消費者吃下這款糖果之後出現頭暈等不適症狀，經檢測內含大麻成分。

衛報報導，有問題的糖果為哈利波在荷蘭販售的可樂造型軟糖「快樂可樂（Happy Cola F!ZZ）」，當地家長發現孩子食用後不舒服之後，把糖果送至警局，經化驗之後證實糖果含有大麻成分。已知問題糖果均為哈利波正品，警方正追查大麻是如何混入糖果之中，以及這些產品是如何被運至店家出售。

荷蘭食品與消費品安全局（NVWA）表示，包括孩童在內的多人都在食用這款軟糖之後出現身體不適的狀況，作為預防措施，已全面召回這項產品，並提醒消費者「不要食用這些糖果」。哈利波表示，這款可樂造型軟糖有多種包裝規格，只有1公斤裝、保存期限為2026年1月的產品受到影響，生產批號為L341-4002307906。

哈利波行銷副總裁Patrick Tax說明，消費者安全是公司的首要考量，公司對這次的事件相當重視，正與荷蘭當局密切合作並協助調查。

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