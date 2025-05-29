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漁船不捕魚！船艙塞滿「藍色防水袋」　4百kg大麻曝光價值8.5億

記者林東良／台南報導

海巡署偵防分署台南查緝隊，29日宣布破獲重大跨國毒品走私案，查獲漁船密艙夾藏402.8公斤第二級毒品大麻，市值高達新台幣8.5億元，足供135萬人次吸食，展現海巡署「海上緝毒零容忍」決心。

▲海巡署29日公布破獲台南漁船密艙藏毒案，查獲逾400公斤大麻毒品。（記者林東良翻攝，下同）

▲海巡署29日公布破獲台南漁船密艙藏毒案，查獲逾400公斤大麻毒品。（記者林東良翻攝，下同）

▲海巡署29日公布破獲台南漁船密艙藏毒案，查獲逾400公斤大麻毒品。（記者林東良翻攝，下同）

海巡署偵防分署台南查緝隊掌握跨國販毒集團有意走私大量毒品來台，組成專案小組密切監控可疑船舶動態。經與偵防查緝隊、艦隊分署南部機動海巡隊及第五（高雄）海巡隊合作，並報請台南地檢署胡晟榮檢察官指揮偵辦，歷經數月監偵與資料研析，鎖定「進」字號漁船。

▲海巡署29日公布破獲台南漁船密艙藏毒案，查獲逾400公斤大麻毒品。（記者林東良翻攝，下同）▲海巡署29日公布破獲台南漁船密艙藏毒案，查獲逾400公斤大麻毒品。（記者林東良翻攝，下同）

2025年2月28日凌晨，專案小組果斷出擊，趁船舶進港登檢，在密艙中查獲夾藏多袋藍色防水袋，內藏大量經過包裝的大麻磚，經清點總毛重達402.8公斤，屬第二級毒品，依市值估算約8.5億元，疑為跨國毒梟趁連假進行偷運，幸好海巡人員即時攔截，成功阻止毒品流入市面。

▲海巡署29日公布破獲台南漁船密艙藏毒案，查獲逾400公斤大麻毒品。（記者林東良翻攝，下同）

海巡署偵防分署副分署長劉志慶強調，海巡將持續以「三安」與「五打七安」為執法主軸，落實跨機關橫向合作。未來也將持續針對灰色地帶與高風險船舶加強查緝，杜絕海域毒品通道。

▲海巡署29日公布破獲台南漁船密艙藏毒案，查獲逾400公斤大麻毒品。（記者林東良翻攝，下同）

海巡署呼籲民眾若發現可疑海上走私、偷渡行為，或發現不明軍艦、公務船、20噸以下異常目標，可撥打「118」海巡報案專線提供線索，經查證屬實即有機會獲得檢舉獎金，攜手打擊毒害，共創無毒家園。

▲海巡署29日公布破獲台南漁船密艙藏毒案，查獲逾400公斤大麻毒品。（記者林東良翻攝，下同）

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